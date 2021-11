Nem akarnak oltást az orvostanhallgatók, pert nyertek első fokon

Első fokon megnyerték a perüket a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oltatlan hallgatói, akik azt kifogásolták, hogy csak akkor vehetnek részt az intézmény jelenléti oktatásában, illetve akkor kaphatnak kollégiumi szállást ha védettségi igazolással rendelkeznek – írja a Főtér.

Az orvosokat és gyógyszerészeket képző iskola, akárcsak Románia más felsőoktatási intézményei szeptember elején úgy kezdte meg a tanévet, hogy hallgatóinak azt a védettségi igazolás meglétéhez kötötte.

Ehhez az kellett, hogy a diák oltott legyen vagy igazolni tudja, hogy átesett már a koronavírus-fertőzésen az elmúlt fél évben. A dokumentumhoz kötötték az előadás látogatást, a gyakorlati részvételt, illetve a kollégiumi lakhatást. Az oltatlan diákok körében akkora felháborodást keltett a döntés, hogy többször tiltakozó felvonulást is szerveztek, majd öt oltatlan diák kezdeményesését felkarolva végül a Jászvásári Diákliga fordult a Szucsáva Megyei Törvényszékhez.

A törvényszék első fokon fel is függesztette az egyetem döntését, az indoklás szerint nem lehet feltételekhez kötni a diákok oktatáshoz való jogát.

Az ítélet nem jogerős, azaz elvileg az egyetem fellebbezhetne, ám az orvosi egyetem máris kiadott egy közleményt arról, hogy amely tudomásul vették a döntést és alkalmazni is fogják azt. Arról is hírt adott az iskola, hogy a diákok 90 százaléka már be van oltva, és az előadások, gyakorlatok előtt ezután is megmérik a hallgatók hőmérsékletét, a maszkviselés és a kézfertőtlenítés pedig a továbbiakban is kötelező lesz.