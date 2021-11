Védelmébe vette munkatársait Alec Baldwin

A színész hét képernyőfotót tett közzé az Instagramon, amely egy Terese Magpale Davis nevű nő által írt hosszú bejegyzés részleteit tartalmazza, aki IMDb-oldala szerint jelmeztervezőként dolgozik.

A bejegyzés a stáb viselkedéséről szóló több korábbi állításnak ellentmond, például annak, hogy hogy túlterheltek voltak és hogy a fegyverekkel kapcsolatos biztonság nem élvezett prioritást a forgatáson, mielőtt Baldwin véletlenül lelőtte Halyna Hutchins operatőrt és megsebesítette Joel Souza rendezőt.

A megosztott bejegyzés állítása szerint több biztonsági találkozót tartottak a fegyverekre vonatkozóan, néha naponta többet is. Emellett azt állította, korábban is előfordult, hogy véletlenül elsültek forgatásra vitt fegyverek. Tagadta továbbá, hogy Dave Halls rendezőasszisztens – aki Alec Baldwin kezébe adta a gyilkos pisztolyt – nem törődött a biztonsággal. Visszautasította a producerek rágalmazását is.

Mint ismert, Alec Baldwin októberben véletlen gyilkosságot követett el a Rust című westernfilm forgatásán. A kelléknek használt kézifegyverben éles lőszer vagy olyan tárgy maradhatott, amely halálosan megsebesítette az operatőrt. Az incidensben a film rendezője is megsebesült. A filmszínész szemtanúk beszámolója szerint összetört, a forgatás magától értetődően leállt. Mint közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal.

