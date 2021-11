A farmer kényelmes, de nem a diplomáciában

Enyhén szólva megütközést váltott ki Podgoricában, hogy az első hivatalos szerbiai látogatására érkező montenegrói kormányfőt, Zdravko Krivokapićot a belgrádi repülőtéren rendezett állami tiszteletadáson Branislav Nedimović szerbiai miniszterelnök-helyettes, mezőgazdasági miniszter üdvözölte – farmerben, nyakkendő nélkül.

A belgrádi látogatás a jószomszédi kapcsolatok és a közös európai perspektívánk jegyében valósul meg – mondta a vendég még indulása előtt.

„Szerény” külsőségekkel várták – így tudósított a belgrádi sajtó a fogadtatásról, miközben Montenegróban éles reakciókat váltott ki a találkozó. Az ellenzékiek azt mondták: „Úgy üdvözölték, ahogy megérdemelte.”

Mások úgy vélték: a farmeres fogadás azt jelzi, hogy a vendéglátó ország kormánya hogyan vélekedik Montenegróról és miniszterelnökéről. A szociáldemokraták szerint viszont ez klasszikus megaláztatás, ami nem is a kormányfőnek, hanem az általa képviselt államnak szól.

Utólag a szerb kormányfő is elismerte a hibát.

„A diplomáciai látogatás során megsértette a »dress code-ot«, de minden hátsó szándék nélkül” – mondta beosztottjáról Ana Brnabić, aki szerint köztudott, hogy a mezőgazdasági miniszter gyakran kezeli lazán az eseményeket. A látogatás fontosságáról szerinte az tanúskodik, ahogy a szerb állam vezetése viszonyult a vendéghez.

Nem a szerb politikus az első, aki farmerben jelenik meg hivatalos fogadáson. Szergej Lavrovot többször is megörökítették a könnyed viseletben.

A „félelmetes tehetségű” orosz külügyminiszterben vélhetően elég tapintat rejlik, és kellő tapasztalata van abban, hogy felismerje: nem kellene farmert viselnie a találóan Dzsingisz Kánról elnevezett ulánbátori reptéren a fenyegetőnek tűnő, ám talmi egyenruhát viselő mongol díszőrség jelenlétében – írta a Diplomat Szergej Lavrov 2016 áprilisában tett látogatása kapcsán.

Ennek ellenére farmerben szállt ki a kényelmes állami gépből, amivel nyomban ki is verte a biztosítékot.

B. Cogtgerel politikai kommentátor és az állampárt politikusa foglalta össze az uralkodó hangulatot:

Lavrov utólag igyekezett helyrehozni a kárt. Kifogástalan eleganciával jelent meg a mongol elnöknél, akivel a kulturális érzékenység jegyében szertartásosan dohányt is szippantott. Ez azonban már nem sokat segített a külügyminiszteri tekintélyen esett csorba helyreállításán. Jóllehet a látogatás fontos mozgatórugója lehetett volna az orosz–mongol kapcsolatok elmélyítésének, utóbb a mongol közvélemény erre már nem emlékezett, és nem is érdekelte. Csak a lebecsülés maradt meg keserű szájízként.

Két évvel később, 2018-ban Lavrov Etiópiába látogatott.

