Szlovákia már enyhítene, pedig nagy a baj

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyta India első saját fejlesztésű COVID-19 elleni vakcináját, a Covaxin-t. Ez a Bharat Biotech által gyártott inaktivált vírust tartalmazó oltás.



Dobson Szabolcs gyógyszerengedélyeztetési szakértő által bemutatott írás azt állítja, hogy a WHO döntése komoly lépés a Covaxin külföldi kormányok általi elfogadása felé. Megszünteti az ezzel a vakcinával beoltott indiaiak tengerentúli utazása körüli bizonytalanságot. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO igazgatója is örömét fejezte ki, mondván minél több oltás van a COVID19 elleni küzdelemben, annál jobb a védekezés esélye azoknál, akik még mindig az első adag vakcinára várnak.