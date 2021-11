Tankokat és páncélozott harcjárműveket észlelt a Kijev által nem ellenőrzött ütközőzónában az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) különleges ukrajnai megfigyelő missziója − írja a Kárpáthír.

A jelentés szerint a kelet-ukrajnai felkelők hét T−72-es, valamint három ismeretlen típusú tankot állomásoztatnak Mirne település térségében, 28 kilométerre Luhanszktól. Az EBESZ-megfigyelők drónjai továbbá négy harckocsit észleltek a bojkivszkei lőtér közelében szakadár területen, Donyecktől 64 kilométerre keletre.

A 2014. szeptember 19-én életbe lépett tűzszüneti megállapodás alapján ezekben a térségekben a felkelők nem állomásoztathatnak nehézfegyvereket.

A nemzetközi sajtóban az elmúlt napokban több olyan cikk is megjelent, amelyek műholdfelvételekre hivatkozva azt állították, hogy Oroszország több csapatot is küldött Ukrajna keleti és déli határaihoz. Az Egyesült Államok közben egy zászlóshajót és egy rakétarombolót is küldött a Fekete-tengerhez, amelyek közös műveleteket hajtanak végre a NATO-erők és a szövetségi partnerek részvételével. Az orosz fél erre jelezte, hogy készen állnak a válaszlépésekre, ha egy amerikai hadihajó bemerészkedik az orosz felségvizekre, és provokációba kezd.

Az értesüléseket később az orosz és az ukrán fél is cáfolta. Dmitrij Peszkov orosz elnöki sajtótitkár szerint említésre sem méltók ezek az álhírek, majd jelezte: a haditechnika vagy csapatok mozgatása Oroszország területén kizárólag orosz ügy. Alekszij Danilov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács (RNBO) vezetője dezinformációnak minősítette a sajtóban megjelenteket. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint az események alakulása nem zárja ki a helyzet további romlását, és beszélt a jelenlegi kelet-ukrajnai helyzetről is.

Az ukrán védelmi minisztérium csütörtökön közleményt adott ki, amely szerint november elejétől az ukrán határ közelében és az Oroszország által ideiglenesen megszállt területeken összesen mintegy 90 ezer fős haderő összpontosul. A minisztérium azt is közölte, hogy Oroszország időnként katonai egységeket „dob át” ukrán területre, csapatokat von az ukrán államhatár közelébe annak érdekében, hogy fenntartsa a feszültséget a régióban és politikai nyomást gyakoroljon a szomszédos államokra.

Utoljára hasonló megmozdulás március végén volt Oroszország részéről. Április végére összesen 120 ezerre nőtt az ott állomásozóorosz katonák száma. Nemcsak a kelet-ukrajnai régió közelében, hanem a Krím-félszigeten is több egységet számláltak. Az orosz védelmi miniszter végül április végén utasította a katonákat, hogy térjenek vissza állandó állomáshelyükre.