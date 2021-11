Már a szomszédban is energiaválságra készülnek

Amint arról korábban beszámoltunk, egy Nyugat-Európában a világháború óta nem tapasztalt eshetőségekre, fagyoskodásra és sötétségre készíti fel a német lakosságot a helyi katasztrófavédelem. Mint ismert, az Európát sújtó energiaválság miatt Németország szűkös földgázkészlettel vág neki az idei télnek.

Olvasónk felhívása szerint nyugati szomszédainknál sem számítanak sok jóra. Az osztrák ORF közszolgálati csatorna tegnap is hosszas riportban elemezte, mi történik, ha például egyhetes áramszünet következik be, azonban már hosszú ideje foglalkoztatja az osztrák sajtót a kérdés. Szűk egy hónapja a Kronen Zeitung egy szakértő nyomán például arra figyelmeztetett, hogy az áramszünet bekövetkeztét nem lehet előre jelezni, az azonban bizonyos, hogy az energiatartalékok sok tekintetben már kimerültek, és a mai alternatívák nem állnak összhangban a fogyasztási szokásainkkal. Néhány nappal később a szövetségi védelmi minisztérium jelentésében „nagyon magasnak” minősítette az áramkimaradás kockázatát Ausztriában. Különösen vészjósló az osztrák mentőszolgálat jelzése, amely szerint áramhiány esetén csak 48 órán át tudnának érdemben működni jelen állás szerint.

Bécsben abban bíznak, hogy egy esetleges áramszünet esetén kvázi szigetként lehetnek ellátva. A Kronen Zeitung akkor arról számolt be, hogy a város számára megoldást jelenthet a simmeringi erőmű.

Október végén a minisztertanácsban fogadtak el törvényt arról, hogy egy új válságközpontot terveznek létrehozni egy széles körű, hosszan tartó áramszünet esetére. Ennek értelmében négy emelet mélyen a Belügyminisztérium alatt, több mint kétezer négyzetméteren építik fel Ausztria válsághelyzetekre való felkészülésének központját. Ez a tervek szerint egy olyan központ lesz, amely azokra a kérdésekre igyekszik folyamatosan választ adni, hogy milyen az energiabiztonság és az egészségügy helyzete Ausztriában, illetve milyen előkészületekre van szükség, hogyan kell a hatóságoknak eljárniuk, egyeztetniük egymással. Az osztrák fegyveres erők vezetésével stratégiai tartalékként válságtáborokat hoznak létre.

Száz hazai rendőrőrsöt önellátó, villamos energiát termelő fotovoltaikus rendszerrel szerelnek fel annak érdekében, hogy egy esetleges áramszünet esetén is működőképesek maradjanak. A lépésben a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vették. Karl Nehammer belügyminiszter magyarázata szerint

az áramszünettel kapcsolatban az elővigyázatosság a legfontosabb tényező. A napenergia használata lehetővé teszi, hogy a rendőrség hosszabb ideig működőképes maradjon nagyobb áramkimaradás esetén.

A járműparkot illetően tudományos támogatással vizsgálják az alternatív meghajtási formák használatát a rendőrség területén, valamint az ezzel összefüggő speciális követelményeket.

Az osztrák hadsereg is közzétett egy videót, amelyben a fegyveres erők segítségnyújtási misszióban nyújtott szolgáltatásai mellett egyebek között olyan elővigyázatossági és védelmi intézkedéseket mutat be, amelyekre érdemes felkészülniük a magánszemélynek. A szövetségi hadsereg egyébként óriásplakátokon is figyelmeztet a közelgő veszélyre, erről olvasónk fotót is eljuttatott szerkesztőségünk részére: