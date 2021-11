Kim Dzsongun húga készen állhat a hatalomátvételre

Egyre magasabb pozíciókba emeli húgát Kim Dzsongun. Elemzők szerint ez egyfelől azt is jelentheti, hogy egyre több politikai feladatot ad át neki, mert bízik benne, másfelől pedig tudatosan készíti fel az utódlásra, hiszen más, politikailag alkalmas férfi családtag nincs a Kim családon belül.

A dekoratív megjelenésű Kim Jodzsong születési évét is homály fedi. Egyes források szerint 1987-ben, mások szerint 1989-ben látta meg a napvilágot. Legkisebb gyerekként bátyjával együtt töltötte magányos gyerekkorát apjuk, Kim Dzsongil hatalmas, szigorúan őrzött villaházában.

Az 1990-es évek végén, középiskolásan ő is, mint bátyja egy svájci magán tanintézetbe járt, és természetesen álnéven tanult. Persze annyira nem volt nehéz elviselni az európai száműzetést, hiszen külön szakácsuk is volt a berni bentlakásos iskolában és a vakációkat gyakran töltötték síeléssel, vagy a francia Riviérán.

Politikai karrierje jóval apjuk 2011 decemberi halála után kezdődik.

Források szerint 2014-ben átvette az államügyek irányítását egy rövid időre, amikor Kim Dzsongun néhány hétre eltűnt a nyilvánosság elől, állítólag súlyos cukorbetegségét kezelték. Még ugyanebben az évben kinevezik a Koreai Munkapárt agitprop osztályának helyettes vezetőjévé. Innentől rendszeresen szervezi bátyja propagandisztikus megjelenéseit a nagyszabású rendezvényeken.

A nagy testvér figyel

2017 és 2021 között neve többször előkerült az ország egyik legfőbb vezetői testületében. Póttagja volt a politikai bizottságnak, de nem volt egyértelmű, hogy milyen feladatokkal bízták meg. Az viszont feltűnő volt, hogy egyre gyakrabban nyilvánult meg az észak-koreai külpolitikával kapcsolatban. Érzékelhető, ahogy bátyja 2018-tól kezdve egyre határozottabban emeli tekintélyét a különböző megbízások révén.

2018. február 9-én ott van a Dél-Koreában rendezett téli olimpia megnyitóján, amelyen a két Korea egy közös csapatban indult. Személyében ő volt az első a Kim dinasztia tagjai közül, aki az 1953-as koreai háborút lezáró tűzszünet kihirdetése óta dél-koreai földre lépett. Másnap fogadta őt Mun Dzsein elnök, akinek átadta bátyja meghívását, hogy látogasson el Észak-Koreában. Április végén meg is történt a nagy találkozás, a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben, Panmindzsonban. Világbéke, örök barátság, teljes kibékülés.

Újraindították a kereskedelmi kapcsolatokat és ennek bizonyítékaként egy másik határvárosban, Keszongban közös ipari parkot működtettek, majd ugyanott felépült a két Korea közötti összekötő iroda, amely a kommunikációt volt hivatott segíteni. Alig két évvel később, 2020 elején azonban rendszeressé váltak a déli oldalról a légballonokon északi területek fölé röptetett propaganda csomagok, amelyek röpcédulái a rendszer ellen lázították a Kim dinasztia alattvalóit.

A korábbi jó viszony megromlott, annyira, hogy júniusban Kim Jodzsong már katonai akcióval fenyegette meg Dél-Koreát. És, hogy megmutassa, nem beszélt a levegőbe, néhány nappal később az északiak felrobbantották a Korea-közi összekötő irodát, és megszakították a párbeszédet Szöullal.

Dzsongun után az első

A lánytestvér erősödő pozícióját jól mutatják további diplomáciai sikerei. Ott volt bátyja mindhárom találkozóján Donald Trump amerikai elnökkel, és fogadta őt Hszi Csi-ping kínai elnök is. Egyre több olyan fénykép jelenik meg róla, ahol Kim Dzsongun oldalán mutatkozik, legyen szó tárgyalásról, vagy hétvégi családi lovaglásról. 2019-ben beválasztották a Legfelsőbb Népi Gyűlésbe, vagyis a parlamentbe. Idén szeptemberben pedig bekerült az Államügyekért felelős bizottságba, az ország legfőbb döntéshozó testületébe, amelynek bátyja az elnöke.

Ez politikai karrierjének eddigi legfontosabb pozíciója.

Idén ősszel szintén ő volt az, aki az újabb dél-koreai békülési kísérletet nem ütötte le, hanem lelkesen üdvözölte. Nem sokkal később maga Kim Dzsongun tett javaslatot a 2020-ban megszüntetett forró drót felállítására Phenjan és Szöul között. Valószínűleg az újabb pálfordulásnak pragmatikus okai vannak. Az ország ellen elrendelt szankciók, a gyatra idei termés, az elhazudott, de jelenlévő koronavírus, a fenyegető éhínség mind mind arra sarkallja a Kimeket, hogy próbáljanak meg nyitni a világ felé, hogy segítséget kapjanak.

Ha az öröklésről esik szó, akkor is egyértelműen Kim Jodzsongra irányul a figyelem. Egyfelől azért, mert a családon belül más, szóba jöhető rokon nem nagyon van. A koreai vezető ugyanis a család labilis férfi tagjait így vagy úgy, de kiiktatta. Legutóbb 2017-ben idegméreggel végeztek észak-koreai ügynökök a Kuala Lumpur-i repülőtéren Kim Dzsongnammal, aki ugyan csak féltestvére volt Kim Dzsongunnak, és már egy ideje nem élt Észak-Koreában, ám egyre gyakrabban tett bíráló nyilatkozatokat a rezsimről.

A testvér, akiben megbíznak

A testvér iránti bizalom már apjuk életében is politikai startégiaként működött, Kim Dzsongil is nagy mértékben támaszkodott húgára, aki tanácsadóként segítette bátyját. Viszont 2011, vagyis Kim Dzsongun hatalomra jutását követően nagynénje sorsa gyorsan megváltozott. Férjét, Csang Szongtheket 2013-ban árulónak kiáltották ki, meghurcolták, majd Kim Dzsongun beleegyezésével kivégezték. Az ifjú diktátor a hatalom megtartása érdekében még nagynénje férjét is szemrebbenés nélkül félresöpörte.

Az utódlás kérdése sem olyan egyszerű a Kimeknél.

A dinasztia alapítója, Kim Ir Szen ugyan 1980-ban már megnevezte örökösét, Kim Dzsongilt, ám ezt a státuszt még 14 éven át viselnie kellett, mielőtt követhette volna vezetőként apját. Kim Dzsongil viszont nem nagyon sietett, hogy megnevezze örökösét. Erre leginkább csak az késztette, hogy 2008 nyarán agyvérzést kapott, ami után egyértelművé vált, hogy nem fog felépülni. 2010-ben nevezte meg utódként Kim Dzsongunt, aki egy évvel később lépett örökébe.

Tehát, ha dinasztikusan gondolunk az öröklésre, akkor nagyon jó esélye van Kim Jodzsongnak, hogy egyszer bátyját kövesse az ország élén. Kim Dzsongun mindegyik gyereke 18 év alatti, más, politikai értelemben alkalmas férfi rokon pedig nincs, vagy szigorú parkolópályán van.

Jodzsong a pártban már pozícióval rendelkezik, és amennyiben általánossá ismertté, esetleg testvéréhez hasonlóan karizmatikussá válik a koreaiak körében, akkor már csak a hadseregre kell kiterjesztenie befolyását. Bár érdemes hozzátenni, hogy mindez csak feltételezés, hiszen egy olyan latorállamról beszélünk, amelynek belső működését, dinasztikus utódlási rendszerét igazán csak távolról ismerjük és ez bármikor vehet 180 fokos fordulatot, rácáfolva az eddigi feltételezésekre.

(Borítókép: Korea-közi csúcstalálkozó 2018. április 27-én. Fotó: Korea Summit Press Pool / Korea Summit Press Pool / AFP)