Greta Thunberg: Kudarcot vallott a klímacsúcs

A Glasgow-ban tartott klímacsúcs (COP26) kudarcot vallott – jelentette ki Greta Thunberg. A zöld aktivista a Fridays for Future nevű nemzetközi mozgalom glasgow-i rendezvényén beszélt több ezer ember előtt.

Nem titok, hogy a COP26 kudarcot vallott. Az is egyértelmű, hogy a válságot nem tudjuk megoldani ugyanazokkal az eszközökkel, mint amelyek ide juttattak minket

– mondta Greta Thunberg, majd hozzátette: azonnali lépésekre lenne szükség a klímaválság megoldásához, méghozzá olyan drasztikusakra, amilyeneket „a világ még nem látott”. Az aktivista azt mondta, hogy ehhez képest a kéthetes klímacsúcson „csak a szokásos dolgokat” lehet látni a résztvevőktől, és ők valójában csak „kiskapukat gyártanak a saját hasznukra”.

A rendezvényen Thunberg mellett több fiatal, köztük néhány középiskolás aktivista is beszédet mondott, és a változás szükségességére hívták fel a figyelmet. Rajtuk kívül Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere is felszólalt, valamint Károly herceg, brit trónörökös is egy videóüzenetben fejezte ki támogatását.

A brit miniszterelnöki hivatal azonban elítélte a megmozdulást.

Azt írták: a demonstráció miatt a fiatalok közül többen hiányoztak az iskolából pénteken, ami „rendkívül zavaró” akkor, amikor a koronavírus-járvány már amúgy is akadályozza az oktatást.

A glasgow-i és közeli városok önkormányzatai a BBC-nek azt nyilatkozták: a tüntetésen részt vevő diákok nem lesznek megbüntetve a részvétel miatt. A szülőket arra kérték, hogy ha emiatt nem ment be a gyerekük az iskolába, jelezzék. A fentiek alól egy kivétel volt: East Dunbartonshire, ahol egyértelművé tették, hogy igazolatlan hiányzást fognak elkönyvelni azoknak a diákoknak, akik a tömegrendezvény miatt nem mentek iskolába – számolt be a BBC.

A klímacsúcson Áder János magyar köztársasági elnök is kevesellte a vállalásokat, szerinte többségében inkább csak ünnepélyes deklarációk hangzottak el Glasgow-ban.

Ettől függetlenül előrelépések azért történtek, például 2050-re az egyik legnagyobb olajipari vállalat is klímasemleges lehet. Többnyire ezek valóban inkább hosszútávú vállalások, miközben az aktivisták rövid távú megoldásokat szeretnének látni.

(Borítókép: Greta Thunberg Glasgowban a Fridays For Future tüntetésén 2021. november 1-én. Fotó: Christopher Furlong / Getty Images)