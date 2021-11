Keserves kárhozat jár a kidörrentő kipufogóért

Zsebbe vágó pénzbírsággal sújthatják azokat a sofőröket, akik zajos kipufogóval szerelt gépjárművel közlekednek. A SLEEP elnevezésű törvényt New Yorkban vezették be. A kihágásért kiszabható büntetési tétel 300 ezer forintnyi amerikai dollár. Jó lenne ilyen törvény Magyarországon is? A cikk végén szavazhat.