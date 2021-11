Az Európában kialakult súlyos energiaválság miatt az osztrák hadsereg részletesen kidolgozott instrukciókat terjeszt a lakosság körében. Ezeket akkor célszerű követni, ha hosszabb időre áramkimaradás lépne fel. A fegyveres erők honlapján közzétett tájékoztatás az interneten kering, egymásnak küldik az Ausztriában élők és dolgozók – tudta meg az Index.

A tájékoztatóban egyebek mellett részletesen leírják, miből mennyit érdemes elraktározni ilyen esetekben.

A legfontosabb: maradj nyugodt. Cselekedj körültekintően és megfontoltan!

− kezdődik a tájékoztató, melyben felhívják a figyelmet, hogy az áramszünet akár egy hétig is tarthat. Ilyenkor több, mindennapossá vált eszköz és infrastruktúra leáll – figyelmeztetnek. Ide tartoznak többek között a benzinkutak, a közlekedési lámpák, a vasúti forgalom, a liftek és felvonók, valamint több tömegközlekedési eszköz is. Emellett nem lesz elérhető a vezetékes telefon, a mobiltelefonok töltését nehezen lehet megoldani, megszűnik az internetelérhetőség, és leállnak az ATM-ek is.

Hozzáteszik, hogy ilyen helyzetben az élelmiszerek, higiéniai cikkek vagy gyógyszerek beszerzése is megnehezül. Esetenként a vízellátással és a szennyvízelvezetéssel is problémák adódhatnak. A háztartásokban a világítás, a hűtőberendezések és a legtöbb fűtési rendszer is érintett.

Az áramkimaradások esetére az alábbiakat ajánlják beszerezni:

autórádió,

zseblámpák,

gyertyák, gyufák, gyújtók,

szén-monoxid-riasztók és tűzoltó készülékek,

víz (két liter egy főnek egy napra), tea, kávé,

tartós élelmiszer (tészta, rizs, konzerv),

elsősegélykészlet, szükséges gyógyszerek,

szemeteszsák, ragasztószalag,

gáztűzhely,

kültéri tűzhely, grill,

készpénz,

hálózsák, takaró, meleg ruha.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy az autóban az üzemanyagtartály mindig legalább félig legyen megtöltve. Emellett arra is kitérnek, hogy ha gyerek vagy kisállat van a családban, akkor még több dologra lehet szükség a háztartásban.

Mint írják, a készletet legalább két hétre kell biztosítani. Az javasolják mindenkinek, hogy végezzenek el egy elsősegélynyújtó tanfolyamot is. Dolgozzanak ki egy tervet, amelyben megadnak egy találkozási pontot, ha a gyerekek nem tartózkodnak otthon. Javasolják továbbá, hogy ne egyedül, hanem a szomszédokkal együtt használjanak bizonyos erőforrásokat.

Senki sem tudja pontosan, mi fog történni egy áramszünet idején. Az viszont biztos, hogy nem fogunk gyorsan visszatérni a megszokott hétköznapi rutinhoz

− olvasható a közleményben. Hozzáteszik: a válságot csak közös erővel lehet leküzdeni.

Az osztrák hadsereg egy videót is közzétett, amelyben a fegyveres erők segítségnyújtási misszióban nyújtott szolgáltatásai mellett egyebek között olyan elővigyázatossági és védelmi intézkedéseket mutat be, amelyekre érdemes felkészülniük a magánszemélynek.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy egész Európában súlyos gondokat okozhat egy esetleges energiaválság. Több nyugat-európai országban súlyos áramkimaradásokra és gázellátási problémákra készítik fel a lakosságot. Ausztria mellett Németországban is oktatóvideókkal mutatják be, mi a teendő, ha leáll az energiaellátás.