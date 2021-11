A Baby Sharkkal kínozták a rabokat egy oklahomai börtönben

A héten volt elítéltek egy csoportja polgári keresetet nyújtott be az Oklahoma megyei hatóságok ellen, azt állítva, hogy a börtönben azzal kínozták őket, hogy a Baby Shark című gyerekdalt kellett hallgatniuk – számolt be a CBS. A per azt követően indul, hogy tavaly két börtönőrt és felettesüket már megvádolták ugyanezzel egy büntetőügyben.

A három férfi azt állítja, hogy a két őr rendszeresen kivitte őket a zárkáikból, és hátrabilincselt kézzel állva órákon keresztül a Baby Sharkot kellett hallgatniuk, olyan hangerővel, hogy

hallottuk, ahogy az előcsarnokból verődik vissza a hang.

A kereset szerint ez a cselekedet a „kínzással egyenértékű”. Ezt azzal is próbálják bizonyítani, hogy Guantanamón köztudottan metálzenét használtak az iraki foglyok megtörésére, és egy tudományos kutatást is idéztek arról, hogy miért különösen irritáló a Baby Shark, főként akkor, ha többször egymás után hallgatják.