Idris Elba színész, a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD) jószolgálati nagykövete egy, a glasgowi klímakonferencián megtartott sajtótájékoztatón elmondta:

Azért vagyok itt, hogy felhívjam a figyelmet, hogy az élelmiszerekről szóló párbeszédre sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. Az ellátási láncok nem fognak rendesen működni, ha nem találjuk ki, mit kezdjünk a klímaváltozással és mit kezdjünk az élelmiszerelosztó rendszerekkel.

Hozzátette:

A járvány alatt családok álltak sorba élelmiszerért Los Angelesben. És ez lesz a mindennapok valósága a jövőben, ha most nem foglalkozunk a kérdéssel.

Az először a Drót című sorozatban befutott színész azt is kiemelte a klímaváltozásról, hogy

Afrikának központi szerepe van ebben a kérdésben, és központi szerepe van a megoldásokban is.

Az október 31-én kezdődött, november 12-ig tartó tanácskozáson olyan terveket terjesztenek elő és vitatnak meg, amelyekkel a modellszámítások alapján másfél fokra lehet korlátozni a globális felmelegedés mértékét. A konferencia elé időzített szakértői számítások szerint az energiafelhasználás ehhez szükséges globális átalakításához a következő évtizedekben legalább százezer milliárd dollárra lesz szükség.

A klímacsúcson korábban felszólalt Áder János, a magyar köztársasági elnök is, aki úgy vélekedett: azok az országok, ahol az egy főre eső kibocsátás jelentősen meghaladja a nemzetközi átlagot, vállaljanak nagyobb szerepet a finanszírozásában. Hozzáfűzte: a kibocsátás csökkentése mellett legalább akkora gondot kell fordítani az alkalmazkodásra is. Jelezte: Magyarország a világ kibocsátásának mindössze 0,13 százalékáért felel, vállalja ugyanakkor, hogy 2050-re klímasemleges lesz, erről törvény is született.

A találkozót az elmúlt napokban számos kritika érte, többek között azért, mert a résztvevők több mint 400 magánrepülővel érkeztek, megközelítőleg 13 ezer tonna szén-dioxidot eregetve a levegőbe, ami több, mint 1600 skót lakos éves kibocsátása, holott számos út kiváltható lett volna menetrend szerinti járatokkal is.

Greta Thunberg svéd klímaaktivista szerint a klímacsúcs kudarcot vallott, szerinte ugyanis azonnali lépésekre lenne szükség a klímaválság megoldásához, méghozzá olyan drasztikusakra, amilyeneket „a világ még nem látott”. Az aktivista azt mondta, hogy ehhez képest a kéthetes klímacsúcson „csak a szokásos dolgokat” lehet látni a résztvevőktől, és ők valójában csak „kiskapukat gyártanak a saját hasznukra”.