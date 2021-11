Okosórája mentette meg az Angliában élő Jay Dixon életét, akit biciklizés közben gázolt el egy autó, miközben kanyarodott – írja a Grimsby Live. A férfi az ütközés után a földön találta magát, levegő után kapkodott, és miután agyrázkódást szenvedett, semmit sem tudott tenni.

Az okosóráján található esésérzékelő funkció kért segítséget a férfi helyett. A mentők mellett a férfi párját is riasztotta az eszköz. A funkció a férfi pontos tartózkodási helyét is megosztotta a mentőkkel, így a segítség rövid időn belül meg is érkezett. A férfit kórházba szállították.

Az esésérzékelés elsősorban az Apple okosóráiban található meg, de a Samsung és a Garmin egyes óráiba is bekerült már. Az esésérzékelő néha feleslegesen riaszt, például ha valaki egy nagyobbat ugrik vagy hirtelen mozdulattal ül le, ekkor az óra viselőjének kell jeleznie az órán, hogy nem történt baleset.