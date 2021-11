Természetesen nem gép vagyok, hanem ember − mondta Angela Merkel, miután az Európai Unió legutóbbi konferenciáján „kompromisszum gépezetnek” nevezték. A Deutsche Welle német lapnak adott exkluzív interjújában a leköszönő német kancellár az elmúlt 16 év nehézségeiről, a koronavírusról, a klímapolitikáról és a jövőbeni terveiről beszélt.

Egyrészt örülök, de egy kis melankólia mindenképp része az egyenletnek. Végül is mindig örömmel végeztem a munkámat, és most is örömmel végzem. Magától értetődik, hogy az utolsó hivatali napig ébernek kell lenni