Bevásárol az Európai Unió a koronavírus elleni gyógyszerekből?

Az Európai Unió tárgyalásokat folytat a Merck és a Pfizer nevű cégekkel a koronavírus elleni gyógyszerek beszerzéséről – közölte egy anonimitást kérő uniós tisztviselő a Reuters hírügynökséggel.

A forrás azt mondta, hogy az uniós tisztviselők a múlt héten egyeztettek a gyógyszerek beszerzésének lehetőségéről. Leszögezték, hogy minél előbb szeretnének szerződést kötni a cégekkel, de egyben a hatóanyagok biztonságosságára vonatkozóan is garanciákat várnak a gyártóktól.

Mindkét gyártó gyógyszere már átesett a klinikai vizsgálatokon. A Pfizer hatóanyaga (ritonavir) 89 százalékos, a Merck gyógyszere (molnupiravir) pedig 50 százalékos eredményt mutatott a súlyos betegségek megakadályozásában.

A forrás szerint a Merck-kel zajló tárgyalások járnak előrébb, mivel a cég már elküldte az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) az engedélyeztetéshez szükséges adatokat. Hozzátette: a két gyógyszer hatásosságát egyelőre még nem lehet, nem érdemes összehasonlítani, mivel a Pfizer-től egyelőre még várják ezeket az adatokat.

A két hatóanyag közül eddig egyedül a Merck gyógyszer kapott jóváhagyást egy állam egészségügyi hatósága részéről: azt az Egyesült Királyságban már jóváhagyták. A Merck-gyógyszer engedélyeztetése egyébként Európában is jól halad, az EMA nemrég azt közölte: azon dolgoznak, hogy a gyógyszer a lehető legrövidebb időn belül megkaphassa az engedélyt.

Néhány ország már szerződést is kötött a hatóanyagok vásárlásáról. A britek a Merck készítményéből 480 ezret, a Pfizeréből pedig 250 ezret szereztek be. Az amerikaiak ugyancsak bevásároltak már: a Merck-gyógyszerből 1,7 millióra tartanak igényt, valamint a Pfizer készítményéből is „milliókra” szerződtek le (a pontos számot nem árulták el). Rajtuk kívül Ausztrália és néhány ázsiai állam is leszerződött vagy tárgyal már a két cég valamelyikével.

Mindkét hatóanyagot öt napig kell szedni. A Pfizeréből hármat kell bevenni reggel és hármat este, míg a Merckéből négyet-négyet kell beszedni a nap elején és végén.

A Pfizer az év végéig 180 ezer kezelésre elegendő adagot tervez előállítani a készítményből, míg a Merck ennél jóval többel, 10 millióval számol. 2022-ben azonban mindkét cég jelentős mértékben tervezi növeli az előállított mennyiséget.

Az Európai Bizottság szóvivője a Reuters megkeresésére nem kommentálta a tárgyalásokat. A Merck és a Pfizer részéről sem erősítették meg az értesülést.

(via Reuters)