Egy katona meghalt, ketten megsebesültek Kelet-Ukrajnában

Egy ukrán katona életét vesztette, ketten pedig megsebesültek a kelet-ukrajnai válságövezetben az elmúlt 24 órában − jelentette az ukrán hadműveleti parancsnokság. November 7-én a kelet-ukrajnai felkelők 14 alkalommal szegték meg a tűzszüneti megállapodást.

A sebesülteket kórházba szállították, állapotuk közepesen súlyos. Kijev szerint négy esetben a minszki egyezményben tiltott fegyverekkel lőtték az ukrán hadsereg állásait. A közleményben kiemelik, hogy az ukrán hadsereg katonái minden alkalommal választüzet nyitottak − írja a Kárpáthír.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a nemzetközi sajtóban az elmúlt napokban több olyan cikk is megjelent, amelyek műholdfelvételekre hivatkozva azt állították, hogy Oroszország több csapatot is küldött Ukrajna keleti és déli határaihoz. Az Egyesült Államok közben egy zászlóshajót és egy rakétarombolót is küldött a Fekete-tengerhez, amik közös műveleteket hajtanak végre a NATO-erők és a szövetségi partnerek részvételével. Az orosz fél erre jelezte, hogy készen áll a válaszlépésekre, ha egy amerikai hadihajó bemerészkedik az orosz felségvizekre, és provokációba kezd.

Az orosz csapatmozgás hírét az orosz és az ukrán fél is cáfolta. Szerintük ez csak dezinformáció. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint azonban az események alakulása nem zárja ki a helyzet további romlását, és beszélt a jelenlegi kelet-ukrajnai helyzetről is.

Az ukrán védelmi minisztérium csütörtökön közleményt adott ki, amely szerint november elejétől az ukrán határ közelében és az Oroszország által ideiglenesen megszállt területeken összesen mintegy kilencvenezer fős haderő összpontosul. A minisztérium azt is közölte, hogy Oroszország időnként katonai egységeket dob át ukrán területre, csapatokat von az ukrán államhatár közelébe annak érdekében, hogy fenntartsa a feszültséget a régióban, és politikai nyomást gyakoroljon a szomszédos államokra.

Később az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) különleges ukrajnai megfigyelő missziója tankokat és páncélozott harcjárműveket észlelt a Kijev által nem ellenőrzött ütközőzónában. A 2014. szeptember 19-én életbe lépett tűzszüneti megállapodás alapján ezekben a térségekben a felkelők nem állomásoztathatnak nehézfegyvereket.

Az Index egy ukrán katonai szakértőt is megkérdezett a jelenleg kialakult helyzetről. Rámutatott: Oroszország az év eleje óta gyors katonai manővereket és átmozgatásokat gyakorol, a megnövekedett katonai jelenlét a körzetben pedig nem eseti jellegű, hanem lényegében folyamatossá vált.