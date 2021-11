Életbe lépett a szigor Ausztriában

Az elmúlt évben az Egyesült Királyságban megugrott a szívizomgyulladással kezelt kutyák és macskák száma – számolt be az NBC. Később még egy összefüggést találtak: az érintett állatok közül soknak a gazdája adott pozitív koronavírustesztet három vagy hat héttel azelőtt, hogy a kutyájuk vagy a macskájuk megbetegedett.

Egy később elvégzett vizsgálatból nyilvánvalóvá vált nemcsak az, hogy az emberről az állatokra is átterjedhet a koronavírus, de az is, hogy náluk is kialakulhat szívizomgyulladás annak szövődményeként.