A milliárdos 200 millió dolláros adománnyal járult hozzá a másfél milliárd dolláros projekthez, azzal a kikötéssel, hogy az ő elképzeléseit követik. Azt álmodta meg, hogy az egyágyas szobák 94 százaléka az épület belsejében található, és ezek egyikének sincs ablaka.

A tervezet egyik hivatásos tanácsadó építésze tiltakozásul lemondott a tisztségéről.

„A diákok lakhelyéül szolgáló Munger Hall alapkoncepciója építészként, szülőként és emberként egyaránt nem támogatható az én szemszögemből” – idézte a helyi Santa Barbara Independent Dennis McFadden kaliforniai építész felháborodását.

Az UCSB campusa a Csendes-óceánra néző sziklákon fekszik, és saját stranddal rendelkezik. A tengerparti fekvése az egyetemi kultúra és identitás szerves része, a Munger Hall azonban nem ezt tükrözi – állítja a szakember.

Billionaire Charlie Munger is bankrolling the design of a massive dormitory at the University of California, Santa Barbara. The $1.5 billion project comes with a major catch — 94% of the dorm's single occupancy rooms have no windows. https://t.co/hT1SjCzguK