Szerbiában telítődnek a kórházak, az elhunytak száma pedig hatvan felett van naponta. Szomszédunkban már a delta-plusz vírustörzs is felütötte a fejét, ami minden eddigi mutánsnál fertőzőbb. Az orvosok elmondása szerint a kórházi kezelésre szoruló betegek többsége, 80-90 százaléka nincs beoltva. Az úgynevezett vörös zónákban csaknem hétezer Covid-pácienst kezelnek, közelít a háromszázhoz lélegeztetőgépen lévők száma. Az áldozatok és a kórházban kezeltek között is nő a fiatalok aránya, írta a Magyar Nemzet.

Hétfőtől védettségi igazolványokat kérnek este 8 óra után a vendéglátóhelyeken, a játéktermekben és a fogadóirodákban.

Szerbiában a felnőtt lakosság mintegy 56 százaléka vette fel az első adagot, 53 százalék a másodikat is; a húsz százalékot közelíti azok száma, akik már a harmadik oltását is megkapták. Aki korábban felvette a vakcinát, általában a harmadik dózist is igényli, ám az oltatlanok között továbbra is kevesen kérnek védőoltást a koronavírus ellen.