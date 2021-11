Szlovákiában az úgynevezett fekete besorolású járásokban sem áll meg az élet. Azok, akik megkapták az oltásokat, illetve átestek a fertőzésen, járhatnak étterembe, és igénybe vehetik a szálláshelyek szolgáltatásait – közölte Eduard Heger.

A szlovák kormányfő jelezte azt is: a következő kormányülésen várhatóan arról is szavaznak majd, hogy az üzemeltető nem engedheti be azt az embert a vendéglátóipari egységbe, tömeges rendezvényre, aki nem hajlandó felmutatni a Covid-igazolványát a személyi igazolványával együtt,írta az ujszo.com.

Ugyancsak joga lesz kutasítani a rendezvényről azt, aki nem tesz eleget a járványügyi előírásoknak. A Közegészségügyi Hivatal és a rendőrség egy új felhatalmazást kaphat: a szabályok megsértése esetén helyszíni bírságot szabhatnak ki, sőt bezárathatják az adott szórakozóhelyet.

Szlovákiában 4 958 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak csaknem 20 ezer PCR-teszt kiértékelése után, hétfőn. A Covid-19 és szövődményei 45 beteg életét követelték az elmúlt 24 órában. A járvány kezdete óta igazolt fertőzöttek száma már meghaladja az 526 ezret Szlovákiában.