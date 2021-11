Megtalálták a másnaposság ellen védő ősi gyűrűt

A furcsa gyűrű a Javne izraeli városban folyó feltárások során került elő, méghozzá a bizánci időszak eddig feltárt legnagyobb pincészetének közelében – írta a CNN az izraeli régészeti hatóságra hivatkozva. Amir Golani régész szerint az aranygyűrűbe ékelt lila ametisztkő az, amely nyomra vezető lehet. Ugyanis

a középkorban az ametisztnek tulajdonították, hogy megóvja viselőjét a másnaposság kínzó jeleitől, ha felöntött a garatra.

A gyűrűt mindössze 150 méterre találták attól az egykori raktárépülettől, ahol amforák százait őrizték. Az ókorban a világnak ezen a részén ezekben az agyagedényekben tárolták a bort is. Az ásatások egy, az i. sz. VII. századi helyszínt tárnak fel éppen, amely a bizánci korszak végére, a korai iszlám időkre esik. Az sem kizárt, hogy a gyűrű még régebbi, és annak a helyi elitnek a tulajdonában volt, amely már a III. század óta a környéken élt – mondja a régész.

Az ametiszthez egyébként sokféle erényt társítottak, még vallásiakat is, amelyekről a Bibliában is szó esik. Az ötgrammos aranygyűrű a kor egyik befolyásos emberéé is lehetett, hiszen az ékszerek kifejezték viselőik társadalmi rangját, gazdagságát. Más régészek azt feltételezik, hogy a gyűrű akár a borház tulajdonosáé, esetleg egyik megbecsült alkalmazottjáé, vagy egy szerencsétlen vendégé lehetett, aki leejtette és elveszítette értékes gyűrűjét.

Persze nem csak az ametisztet ismerjük az ókorból mint a másnaposság elleni egyik lehetséges védelmet. Nemrégiben került elő egy 1900 éves, papiruszra írt ógörög ellenszer, amely azt javallja, hogy a másnapos kínok megtapasztalásakor azonnal egy babérlevelekből fűzött láncot kell a nyakunkba akasztani.