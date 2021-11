A gyilkos gázokat kővé dermeszti egy izlandi erőmű

Az izlandi nyelven energiát jelentő Orca a délnyugat-izlandi Hellisheiði geotermikus erőmű közelében végzi egyelőre szokatlan tevékenységét.

Ez a világ legnagyobb olyan erőműve, amely közvetlen légmegkötési technológiát alkalmaz, mégis a legkevésbé fejlett a szén-dioxid-eltávolítási technológiák közül, amelyeket a fosszilis tüzelőanyagokról való lassú búcsú ellensúlyozásaként hirdetnek.

A Climeworks – egy svájci start-up cég, amely izlandi vállalatokkal együttműködve építette meg az üzemet a fővárostól, Reykjavíktól mintegy 30 kilométerre – nem riad vissza a kezdeti nehézségektől.

„Meg kell tanulni járni, mielőtt futni kezdesz” – idézte az AFP Julie Gosalvezt, a vállalat marketinges munkatársát.

A Climeworks az izlandi Carbfixszel működik együtt, amely úttörő szerepet játszott a szén-dioxid föld alatti tárolásában, továbbá az ON Powerrel, egy helyi geotermikus áramszolgáltatóval. A vállalkozás a Carbfix módszerét alkalmazza.

A természetben több százezer évig tartó folyamatot utánozzák, erősen felgyorsítva.

