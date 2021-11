Több baleset is történt A feláldozhatók görögországi forgatásán

Baleset balesetet, tragédia tragédiát követ az idei forgatásokon. Miközben a világ még mindig az Alec Baldwin westernjének új-mexikói forgatásán történt halálos lövéssel foglalkozik, Görögországból is több filmes balesetről érkezett hír.

A Mega görög televízió közlése szerint a The Expendables – A feláldozhatók negyedik részének görögországi forgatásán egy bolgár technikus a munkálatok során lezuhant és életveszélyesen megsérült. A férfit a thesszaloniki kórházban ápolják, a produkciós cég kiutaztatta családját Görögországba.

A film forgatásán még a héten két másik baleset is történt. Az egyikben egy kaszkadőr sebesített meg egy technikust, a másik alkalommal pedig egy másik kaszkadőr sérült meg, amikor egy jelenet forgatásakor egy személyautóról egy teherkocsira ugrott.



Jason Statham mellett Thesszalonikiben forgat Megan Fox és a rapper 50 Cent is, de szerepel még a filmben Sylvester Stallone, Dolph Lundgren és Andy Garcia is. A feláldozhatók most készülő epizódja jövőre kerül a mozikba.