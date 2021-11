Van, ahol decembertől nincs védettségi igazolvány harmadik oltás nélkül

A Green Bay Packers csapata 300 ezer dolláros, Aaron Rodgers irányító pedig 14 650 dolláros bírságot kapott amiatt, hogy Rodgers megsértette a járványügyi előírásokat.

Rodgers idén augusztusban azt hazudta a sajtóban, hogy be van oltva a koronavírus ellen, miközben egyetlen oltást sem kapott. Ráadásul ezt követően részt vett egy olyan halloweeni bulin is, ahova csak beoltva mehetett volna el (a felvételek tanúsága szerint egyébként maszk sem volt rajta).

Rodgers mellett a csapat másik játékosa, Allen Lazard is 14 650 dolláros bírságot kapott hasonló okokból kifolyólag. Az NFL egyben arra is figyelmeztette a Packerst, hogy akár a jövő évi drafton meglévő választásaikat (pickeket) is megvonhatják tőlük, ha a csapat tagjai nem tartják be a járványügyi előírásokat.

