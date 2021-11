Londont csak egy hajszál választja el attól, hogy a város keleti részén elkezdődjön egy újabb brit Formula–1-es pálya építése. A Daily Mail információi szerint az amerikai befektetési cég, a 777 Partners és több angol cég dolgozik azon, hogy 2024-ig létrejöjjön a beruházás, amelyet London polgármestere teljes mellszélességgel támogat.

Sadiq Khan örülne, ha sikerülne tartani a kitűzött ütemtervet, hiszen abban az évben jár le polgármesteri mandátuma.

A 777 Partners cég egyik alapítója, Josh Wander izgatottan nyilatkozott a projektről, a sportkomplexum környékre gyakorolt pozitív hatása mellett a világhírű sportolókról, nemzetközi rajongókról és hatalmas szponzorcégekről beszélt.

Két éve lehetett először olvasni az ötletről, akkor a Sportsmail arról számolt be, hogy több helyszín is felmerült városon belül, végül a koronavírus miatt minden csúszott, de a projekt már a célegyenesben van.

A cél az lenne, hogy ne Silverstone-t szorítsa ki a versenynaptárból a londoni grand prix, de erre még nincs konkrét megoldás. Silverstone szerződése 2024-ig érvényes a Formula–1-gyel.

Unmesh Desai, a polgármesterhez közel álló politikus hozzátette: végre a város keleti része is felkerülhet a térképre. A város ezen részében is rengeteg lehetőség van, amelyet a már korábban említett befektetési cég is komolyan vesz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy megvásárolták az itt szereplő kosárlabdacsapatot, a London Lionst, melynek infrastruktúrális fejlesztésére is nagy összeget szánnak.

Toto Wolf, a Mercedes és Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is izgatottan várja, mi lesz a projektből, mindketten szívesen versenyeznének a szigetország fővárosában.

