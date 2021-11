Terjed a madárinfluenza Japánban, 143 ezer tyúkot levágnak

Erősen patogén, vagyis nagyon fertőzőképes madárinfluenza terjedéséről számoltak be a japán hatóságok, ami miatt 143 tojótyúkot leölnek.

Az állatokat egy Akita prefektúrában található farmon ölik le; a környéket egyben 10 kilométeres karantén alá is vonták.

A jelenlegi helyzetben úgy véljük, hogy a madárinfluenza [ezen változata] nem tud emberre terjedni a csirkék húsának vagy tojásának fogyasztása által

– áll a japán mezőgazdasági minisztérium közleményében.

Ez az első madárinfluenza-járványgóc Japánban a 2021-es téli szezonban. Az előző télen számos farmon felbukkant a fertőzés, akkor mintegy 3 millió csirkét kellett levágni (az országban összesen 323 millió körül lehet az állatok száma).

Japán mellett Kínában is terjed a madárinfluenza, ráadásul az a változat (H5N6) emberre is fertőző, ami miatt néhány epidemiológus már megkongatta a vészharangot. Kínában október végéig csak 21 fertőzöttről számoltak be, ők azonban súlyosan megbetegedtek, és közülük 6-an meg is haltak.

Európán belül nemrég Lengyelországban – amely az Európai Unió legnagyobb baromfiiparával rendelkezik – jelentettek madárinfluenzás megbetegedéseket. Ott összesen 4 pulyka-, 1 csirke- és 1 pulyka- és libafarmon ütötte fel a fejét a vírus H5N1 nevű változata, amely az emberre is átterjedhet. A farmokon körülbelül 650 ezer madarat tartanak.

Lengyelország mellett az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Hollandiában észlelték már a madárinfluenzát.

(via Reuters)