Magyarország orvostechnikai eszközöket ad Lettországnak

Magyarország orvostechnikai eszközöket adományoz Lettországnak a koronavírus-járvány miatt – olvasható a tegnap este megjelent Magyar Közlönyben.

Erről már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt egy, a lett partnerével közösen tartott sajtótájékoztatón. A kormányhatározat most rögzítette, hogy

100 darab MP-30 fecskendős infúziós pumpát,

50 darab Biolight Q5 betegőrző monitort

és 5 darab központi monitort adunk a letteknek.

A kormányhatározatot a közzétételét követő 30 napon belül végre kell hajtani – áll a rendeletben.

Lettországban október végén vesztegzárat vezettek be a járvány miatt, nemrég pedig arról is rendelkeztek, hogy a cégek akár el is bocsáthatják az oltatlan munkavállalókat.