Fontos dologra hívta fel a figyelmet Müller Cecília Brüsszelben

A Magyarországon alkalmazott oltóanyagok mindegyike biztonságos, aki több mint négy hónappal ezelőtt vette fel a koronavírus elleni vakcinát, az most oltassa be magát a harmadikkal is jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos Brüsszelben szerdán.

Müller Cecília az MTI-nek elmondta, hogy az eddigi tapasztalok szerint a koronavírus elleni második oltás beadását követően mintegy fél évvel az ellenanyag csökkenni kezd a szervezetben. Ezt a harmadik, ismétlő oltás szinte teljesen kompenzálja, visszaemeli az eredeti, 80-90 százalékra.

Ezért mindenkit arra bíztatok Magyarországon, hogy aki több mint négy hónappal ezelőtt vette fel a koronavírus elleni vakcinát, az most vegye fel a harmadikat is

– fogalmazott.

Kiemelte: a Magyarországon alkalmazott oltóanyagok mindegyike hatékonynak bizonyult.

Közölte azt is, hogy a koronavírus jellemzője a gyors mutáció, ezért mára az emberiség egy szinte egy teljes új természetű vírussal áll szemben. Ennél a vírusnál nem zárható ki annak az esélye sem, hogy bizonyos ideig akár fél évente ismétlő oltásra lehet szükség – emelte ki.

Romló adatok

Szerdára 8434 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 98 koronavírusos beteg. Kórházban 4830 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. A szerda reggeli adatok szerint:

A beoltottak száma 5 981 915 fő, közülük 5 760 912 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 431 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Egy nappal korábban 4588 új fertőzöttet regisztráltak, hétfőről keddre meghalt 123 koronavírusos beteg. Sokan voltak kórházban is, míg az összesített, hétvégi adatok szerint 3980 beteg szorult kórházi ellátásra, addig tegnapra 4522 ember került valamelyik egészségügyi intézménybe.