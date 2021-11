Beperelte Alec Baldwint a Rust egyik stábtagja

Serge Svetnoy, a Rust cimű vezető fénytechnikusa beperelte Alec Baldwint és a stáb több másik tagját amiatt, hogy őt is majdnem megölték akkor, amikor elsült egy fegyver a forgatáson.

A perkeresetet Los Angelesben nyújtották be és közel két tucat ember megneveztek benne az eset felelőseként. Köztük van Alec Baldwin, Dave Halls segédrendező – akinek más forgatásokon is voltak már problémás ügyei –, valamint Hannah Gutierrez-Reed fegyvermester is.

Svetnoy egy sajtótájékoztatón számolt be a kereset benyújtásáról. A fénytechnikus azt állítja, hogy a golyó, amely a film producerét, Halyna Hutchins-t megölte, kis híján őt is eltalálta. Állítása szerint a baleset „súlyos érzelmi problémákat” okozott neki, részben amiatt, hogy a karjai közt tartotta a producert, miközben ő haldoklott.

A fénytechnikus azt is elmondta, hogy Hutchins nagyon közel állt hozzá. A Rust már a kilencedik film volt, amelyen közösen dolgoztak. Ráadásul ezen a forgatáson nem is fizették meg jól, de pont Hutchins kérése miatt vállalta el a munkát. „A barátom volt” – mondta az elhunyt nőről.

Serge Svetnoy kifejtette továbbá, hogy már az incidens előtt is több alkalommal látott fegyvereket elszórva a forgatási területen, és figyelmeztette is erre a felelősöket, de nem történt semmi.

Sohasem kellett volna éles töltényeket alkalmazniuk ezen a filmforgatáson

– ezt már Svetnoy ügyvédje, Gary Dordick mondta a sajtótájékoztatón.

A perirat szerint Svetnoy két méterre állt Baldwintól és éppen a világítással foglalkozott, amikor elsült a fegyver. A dokumentum szerint a fénytechnikus érezte a lövés által gerjesztett légnyomást. A lövés miatt a szemüvege megkarcolódott és a hallása is tompult, ennek ellenére azonnal Hutchins segítségére sietett, de az életét nem tudták megmenteni.

Ami történt, örökké kísérteni fogja a felperest

– áll a dokumentumban. A keresetben azt még nem határozták meg, hogy pontosan mekkora anyagi kártérítésre tartanak igényt. Az alperesek közül egyelőre senki sem nyilatkozott az ügyről. A fenti ugyan még csak az első kereset, amelyet a forgatáson történt balesettel összefüggésben benyújtottak,

de könnyen lehet, a későbbiekben többen is keresetet nyújtanak majd be a tragédia miatt.

A fegyvermester ügyvédje, Jason Bowles korábban azt mondta, hogy szerintük valaki direkt tehetett éles lőszert a fegyverekbe. A nyomozók azonban egyelőre nem találtak erre utaló jeleket, szerintük szabotázs helyett arról van szó, hogy többen is mulasztást követtek el, ez eredményezte a tragédiát.

A film forgatását a fenti tragédia mellett azóta már egy másik incidens is megzavarta. Egy másik stábtagot ugyanis megcsípett egy barna remetepók – amelynek a mérge rendkívül veszélyes – ,és fennáll a veszély, hogy amputálni kell a karját.

