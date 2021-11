Jóváhagyott két koronavírus elleni gyógyszert az Európai Gyógyszerügynökség

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön jóváhagyta két monoklonális antitesteket tartalmazó hatóanyag alkalmazását.

A Roche és a Regeneron által gyártott Ronapreve (amelyet casirivimab/imdevimab néven is ismernek) használatát 12 éves kortól ajánlják a 40 kilónál nehezebb pácienseknél, akik nem szorulnak mesterséges lélegeztetésre és akiknél fennáll a veszély, hogy súlyosan megbetegedhetnek. A hatóanyag az uniós gyógyszerügynökség szerint megelőzésre is alkalmas lehet.

A másik hatóanyag, a Regkirona (regdanvimab) alkalmazását kortól és súlytól függetlenül ajánlották, szintén azoknál a pácienseknél, akiket nem kell lélegeztetni és súlyos következményektől tarthatnak a koronavírus-fertőzés miatt. A hatóanyag engedélyezését a koreai Celltrion Healthcare magyarországi leányvállalata kérte az Európai Gyógyszerügynökségnél.

A gyógyszerügynökség az ajánlásokat továbbította az Európai Bizottsághoz és azt kérték, hogy ugyancsak hagyják jóvá a hatóanyagok alkalmazását.

A Ronapreve and Regkirona ezáltal az első monoklonális antitesteket tartalmazó gyógyszerek, amelyeket jóváhagytak az EU-ban.

Az antitestek a koronavírus tüskefehérjéit semlegesítik, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vírus behatoljon az emberi sejtekbe. Az EMA a gyógyszerekkel készült klinikai vizsgálatokat elemezve adta meg a jóváhagyást.

Ezek bizonyították, hogy mindkét hatóanyag csökkenti a kórházi kezelés szükségességének, valamint a súlyos szövődmények kialakulásának valószínűségét. A Ronapreve esetében egy külön vizsgálat bizonyította azt is, hogy a koronavírussal való megfertőződés veszélye is csökken az alkalmazás esetén, ezért az nemcsak kezelésre, hanem megelőzésre is használható.

A fenti gyógyszerek mellett a Merck és a Pfizer koronavírus elleni gyógyszereit is jóváhagyhatják a közeljövőben az EU-ban. Az Európai Bizottság már tárgyal is ezekkel a cégekkel.

(via ema.europa.eu)