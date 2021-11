Lőtt sérülést szenvedett egy ukrán katonanő a kelet-ukrajnai válságövezetben, a fiatal nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette − írja a Kárpáthír a helyi sajtó alapján.

A kelet-ukrajnai Luhanszk megyében az Egyesített Erők műveleti övezetében meghalt egy 24 éves katonanő. A közlemény szerint a fiatal nő harci feladatai ellátása közben az élettel összeegyeztethetetlen lőtt sebesülést szenvedett. Más források szerint a 24 éves nő nem harci bevetésben esett el.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy ukrán katona életét vesztette, ketten pedig megsebesültek a kelet-ukrajnai válságövezetben. November 7-én a kelet-ukrajnai felkelők 14 alkalommal szegték meg a tűzszüneti megállapodást. A sebesülteket kórházba szállították, állapotuk közepesen súlyos. Kijev szerint négy esetben a minszki egyezményben tiltott fegyverekkel lőtték az ukrán hadsereg állásait. Az ukrán hadsereg katonái minden alkalommal választüzet nyitottak.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a nemzetközi sajtóban az elmúlt napokban több olyan cikk is megjelent, amelyek műholdfelvételekre hivatkozva azt állították, hogy Oroszország több csapatot is küldött Ukrajna keleti és déli határaihoz. Az orosz csapatmozgás hírét az orosz és az ukrán fél is cáfolta. Szerintük ez csak dezinformáció.

Később az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) különleges ukrajnai megfigyelő missziója tankokat és páncélozott harcjárműveket észlelt a Kijev által nem ellenőrzött ütközőzónában. A 2014. szeptember 19-én életbe lépett tűzszüneti megállapodás alapján ezekben a térségekben a felkelők nem állomásoztathatnak nehézfegyvereket.

Az ukrán határon kialakult helyzetről Antony Blinken amerikai és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Washingtonban tárgyalt. Az Egyesült Államok biztosította Ukrajnát, hogy továbbra is kitartanak területi integritásuk mellett, és ez nem fog változni.