A Politico szerint a politikus alaposan felépítette politikai személyiségét: konzervatív, szigorú a migrációban, de Európa-párti, és „száz százalékban” kiáll az LBMTQ-emberek jogai mellett – erről egy interjúban beszélt a Brussels Playbooknak szerdán.

Ugyanazokat a jogok kell biztosítani az azonos nemű pároknak is

– idézik a hírlevélben. Márki-Zay Péter szerint Magyarországon a legnagyobb probléma a korrupció, és az Európai Unió éppen ezen a téren tud a legtöbbet segíteni az országnak. Hangsúlyozta, az Európai Bizottságnak tartania kell magát az elhatározásához, hogy biztosítsa, hogy az uniós adófizetők pénze ne kerüljön „Orbán és haverjai” kezébe.

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje arról is beszélt, hogy Európának ébernek és óvatosnak kell lennie, a pénzeket nem szabad „a Fideszhez kötődő korrupt oligarcháknak” adni.

És ha Magyarországnak adnak pénzt, annak a magyar emberekhez kell jutnia, nem a Fidesz embereihez. Tehát abszolút arra biztatjuk Brüsszelt és az EU-t, hogy tegyen óvintézkedéseket, és akadályozza meg a forrásokkal való visszaélést

– jelentette ki az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Márki-Zay Péter álláspontja az, hogy újra kell tervezni a magyar helyreállítási tervet, annak inkluzívabbnak kell lennie, és nem „őrült ötleteken” alapulnia. Ehhez hozzátette: Magyarországon korábban uniós pénzből finanszíroztak lówellnesst és félméteres kilátót.

Azt is mondta, fontos egyértelműsíteni, hogy Magyarország nagyon szeretne Európa része maradni, „Orbán talán nem, de a magyarok nyolcvan százaléka igen”.

Erősebb, nem pedig gyengébb Európára van szükségünk

– mondta. Márki-Zay Péter elismételte, hogy az ellenzéki koalíció beléptetné Magyarországot az Európai Ügyészségbe, emellett egyértelműen kiállt az euró bevezetése mellett.

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje szerint a magyarok a külpolitikában is változást akarnak. Azt is megjegyezte: Orbán Viktor gyengesége, hogy Putyin „bábjává” vált, és Hszi Csin-ping előtt is meghajolt a kínai hitelek érdekében, mert megengedte Pekingnek, hogy egyetemet és vasutat építsenek Magyarországon.

Ez a magyar nemzeti érdek elárulása

– közölte Márki-Zay Péter. Ugyanakkor kifejtette: Magyarországnak továbbra is együtt kell működnie Kínával, de kölcsönösen előnyös alapon, szerinte Orbán Viktor azonban egészen mást tett, „semmilyen magyar érdek nincs abban, hogy beengedi a Fudan Egyetemet, és a kommunista kínai egyetemnek több forrást ad a magyar adófizetők pénzéből, mint a teljes magyar egyetemi rendszernek összesen”.

Márki-Zay Péter azt mondta, erősen kritikus azzal kapcsolatban, ahogyan Brüsszel kezeli a migrációt. Úgy véli, a Juncker-bizottság hozzáállása a 2015–2016-os válsághoz segített megerősödni Orbán Viktornak.

Arra a kérdésre, hogy Angela Merkel túl elnéző volt-e Orbán Viktorral az elmúlt években, Márki-Zay Péter igennel felelt. Azt mondta, három ok is van amögött, hogy Berlin támogatja Orbán Viktor: Audi, Mercedes és BMW.

