A beoltottakat még akkor sem tesztelik Svédországban, ha tüneteik vannak – erről Svédország közegészségügyi ügynöksége (FOHM) hozott döntést még a hónap elején. Indoklásuk szerint a tesztekre nagyobb szükség van az oltatlanoknál, és a beoltottakat azért sem kell tesztelni, mivel náluk kisebb annak a kockázata, hogy elkapják és továbbadják a fertőzést.

Az Our World in Data szerint a döntés óta 35 százalékkal csökkent a tesztek száma. Svédország ezzel – a pandémia kezdetéhez hasonlóan, amikor úgy döntöttek, hogy nem vezetnek be korlátozásokat – megint különutas járványkezelést választott, amelyet többen kritizáltak.

Az esetszám egyelőre ugyan alacsony Svédországban, de azt figyelembe véve, hogy Európa többi országában hogy áll a helyzet, úgy hiszem, hogy ezzel a döntéssel várni kellett volna

– fogalmazott Anders Sonnerborg, a svéd Karolinska Institutet virológusa.

A közegészségügyi ügynökség egyik tisztviselője, Sara Byfors csütörtökön azzal érvelt a döntés mellett, hogy még így is elég tesztet végeznek ahhoz, hogy a járványügyi trendeket nyomon tudják követni. „Ha azt látjuk, hogy gyorsul a fertőzés terjedése és hogy a tesztszám csökkenése problémát jelent, akkor készek leszünk arra, hogy visszavonjuk a döntést”– tette hozzá.

(via Reuters)