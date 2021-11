Az amerikai kontinensen az emberek közt sikerült visszaszorítani a járványt az utóbbi időben, azonban a tudósok szerint a vadon élő állatok közt is egyre gyakrabban mutatják ki a fertőzést.

Egy kutatás szerint a szarvasok például nagy eséllyel kapják el a vírust és ha ez egyszer megtörténik, akkor köztük gyors ütemben tud terjedni a fertőzés.

Ha elkezd terjedni a vadon élő szarvasok közt, akkor futótűzként szaladhat végig

– fogalmazott Vivek Kapur, a Pennsylvaniai Állami Egyetem mikrobiológusa.

Iowában végeztek is egy tömeges tesztelést is a szarvasok közt. Ott összesen a példányok harmadánál mutatták ki a koronavírus kilenc hónap alatt. Ez idő azonban volt olyan időszak, amikor a tesztek óriási, 80 százalékos pozitivitás mutattak. Vagyis átlagosan ötből négy állatnál kimutatták a fertőzést a tesztek, ami még a kutatás végzőit is meglepte.

A tudósok szerint fennáll annak a veszélye, hogy

az állatok szervezetében tovább mutálódik a vírus és később egy másik variánsa visszatér az emberek közé.

(via Guardian)