Már a harmadik alkalommal következett be emberéleteket követelő tűz romániai Covid-kórházban, ezúttal Ploieşti-en csaptak fel a lángok a megyei kórház fertőző betegeket kezelő osztályának egyik kórtermében.

A tűzoltók kiérkezéséig és a mentés megkezdéséig egy 74 és egy 75 éves férfi életét vesztette.

Egy ápoló továbbá súlyos sérüléseket szenvedett, testének mintegy 40 százaléka megégett a húsz négyzetméteren pusztító tűzben.

Az ügyben ellentmondások is felmerülnek, ugyanis a kórház menedzsere azt állította, hogy nemrég újították fel az osztályt, ahol a tűz pusztított, új az elektromos hálózat is, az oxigénhálózatot pedig tavaly szerelték be. Ehhez képest a katasztrófavédelem azt közölte, hogy a kórházat februárban megbírságolták az ott tapasztalt visszásságok miatt, ráadásul tűzvédelmi engedéllyel sem rendelkezik. Az egészségügyi minisztérium pedig arról tájékoztatott, hogy

a kórházat 2020 eleje óta 11-szer bírságolta meg az egészségügyi felügyelet különféle rendellenességek miatt, összesen nem kevesebb, mint 90 000 lejre.

Ennek megfelelően gondatlanságból elkövetett emberölés miatt büntetőeljárás indult, bár a tűz pontos okát illetően egyelőre több lehetőség is felmerül.

(via Főtér)