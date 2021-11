Turistaszex veszélyeztet egy spanyol természeti örökséget

A Gran Canaria szigetén lévő Maspalomas-i homokdűnék környéke 1982 óta természetvédelmi területnek minősül Spanyolországban. Most azonban egy szokatlan veszély fenyegeti a természeti örökséget:

a környékre látogató turisták túl gyakran adják át magukat a testi élvezeteknek a hepehupákon, ez pedig veszélyezteti a környék élővilágát.

A tengerpart közelében lévő terület Gran Canaria egyik legfontosabb látványosságának számít, emiatt évente körülbelül 14 millió látogatót fogad. A környéket sajátos élővilág jellemzi, például az Európa és Afrika közt vándorló madarak is gyakran pihennek meg itt.

Azonban nem csak ők tesznek így szívesen. A Journal of Environmental Management nevű szakfolyóiratban most egy külön tanulmányban hívták fel a figyelmet arra, hogy a szexelő turisták komoly hatással vannak az élővilágra. A kutatók 2018 májusában végeztek vizsgálatot a helyszínen, amikor többek közt egy Pride-fesztivált is rendeztek itt.

Ez idő alatt az öt négyzetkilométernyi területen összesen 298 „szexszpotot” találtak. A látogatók többnyire azokat a helyeket kedvelték, ahol némi növényzet is található egy-egy dűne mellett. Ez viszont azért problémás, mert a fizikai aktivitás pont a növényeket veszélyezteti a leginkább.

A tudósok szerint a turistaszex nyolc különböző növényfajt veszélyeztet, amelyek közül három kizárólag itt található meg.

A kutatók szerint a szexelő turisták gyakran letapossák a növényeket vagy éppen ki is tépik azokat, és azokból csinálnak maguknak „fészket”, eközben pedig mindenféle szemetet (cigarettát, óvszert, vécépapírt, törlőkendőket) dobálnak el a légyott helyszínén. Minél elkülönültebb egy helyszín, annál gyakrabban használják és annál nagyobb hatást gyakorolnak az ott lévő élővilágra – írták.

Nemcsak a növényzetet károsítja azonban az emberi tevékenység. A kutatók szerint ugyanis a Gran Canarián élő óriásgyíkok közül számos példány amiatt halt meg, hogy megette a turisták által hátrahagyott óvszert.

Ráadásul a tudósok még azokon a területeken is a szex nyomaira bukkantak, ahova a turisták elvileg be sem léphetnének. A természetvédelmi területnek ezen a részén volt 56 szexhelyszín a 298 közül.

A tanulmányban arra is rámutattak, hogy a helyszínen már annyira túlteng a szexuális aktivitás, hogy a környékbeli iskolákból már nem is nagyon viszik ide a diákokat környezetvédelmi oktatásra, hogy ne lássanak olyasmit, amit nem kéne.

Azt a tudósok sem tartják reálisnak, hogy innentől kezdve senki se szexeljen a dűnéknél, de azt szeretnék, ha jobban odafigyelnének az emberek arra, hogy mit csinálnak.

Nem mondjuk azt, hogy abba kell hagyni a szexelést, de azt szeretnénk, ha az emberek tudnák, hogy mekkora kárt okoznak

– írta Patrick Hesp, az egyik kutató.

(via CNN)