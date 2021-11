Brexit ide vagy oda, még mindig nagyon sokan szeretnének letelepedni az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság hivatalosan tavaly január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Azok az EU-polgárok azonban, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az Egyesült Királyságban, továbbra is az országban maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával, de ehhez meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért, azaz letelepedett státuszért kell folyamodniuk. Ennek határideje elvileg június 30-án lejárt, a brit kormány azonban már korábban jelezte, hogy méltányolható indokok esetén meghatározatlan ideig elfogadja a késve benyújtott kérvényeket is.

London azóta is folyamatosan biztatja a jogosultakat arra, hogy mindenképpen adják be folyamodványukat, mert a hatóságok a határidő letelte ellenére befogadják és elbírálják a kritériumoknak megfelelő, jogos letelepedési kérelmeket.

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett új összesítése szerint a 27 EU-tagország Egyesült Királyságban élő állampolgárai közül június 30. és október 31. között, vagyis a határidő lejárta utáni négy hónapban 236 840-en adták be a letelepedett státusra szóló kérelmüket. Október utolsó napjáig így 6 287 700 letelepedési kérelem érkezett az uniós állampolgároktól, és a folyamodványok közül addig 5 908 400-at bíráltak el; 463 850-et a június 30-i határidő után.

Az október 31-ig elbírált és jóváhagyott folyamodványok 52 százalékában a kérelmezők végleges, vagyis határidő nélküli, az esetek 42 százalékában előzetes (pre-settled) letelepedett státust kaptak. Ez utóbbit azok kaphatják, akik 2020. december 31. előtt érkeztek letelepedési szándékkal, de a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen az Egyesült Királyságban. Ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik.

A csütörtöki tájékoztatás szerint a brit belügyminisztérium az október végéig elbírált folyamodványok 3 százalékát utasította el. A mostani köztes, havi statisztika nem tartalmaz országokra lebontott adatsort, mert a tárca ezeket a részletes számokat rendszerint az átfogó negyedéves statisztikákban közli. A szeptemberben összeállított legutóbbi negyedéves adatok szerint a június 30-i határidőig 155 490 magyar állampolgár folyamodott tartós brit letelepedési engedélyért.

A brit belügyi tárca már korábban jelezte, hogy azoknak a megszerzett jogai is maradéktalanul érvényesülnek ügyük elbírálásáig, akik a határidő lejártáig benyújtották a letelepedett státusra szóló kérelmüket, de még nem kaptak értesítést az elbírálás eredményéről. A minisztérium ugyanezt a garanciát időközben kiterjesztette azokra is, akik június 30. után adták vagy adják be folyamodványukat.

(via MTI)

(Borítókép: London 2012-ben. Fotó: Richard Heathcote / Getty Images)