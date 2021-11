Meghalt Csazov elvtárs

Csazov 1987 és 1990 között egészségügyi miniszterként vaszkuláris központok hálózatának fejlesztésébe kezdett az országban. A szívinfarktusos betegek kezelésének és a fibrinolizin alkalmazásával történő vérrögoldásnak általa kidolgozott módszere nemzetközileg elismert volt. Az általa kifejlesztett trombolitikus terápiáért 1982-ben megkapta Lenin-rendet.

Brezsnyevtől Gorbacsovig a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkárainak személyi orvosa volt.



„Szerencsés ember maga, már a harmadik főtitkárt temeti, és még mindig él!” – súgta oda Jevgenyij Csazovnak Csernyenko végső búcsúztatásán egy fontos elvtárs. Nem véletlenül, hiszen a Szovjetunió legfontosabb politikusainak egészségét őrző híres négyes osztály vezető főorvosának posztja nem volt veszélytelen állás. A Szovjetunióban ugyanis az egészség; főleg a párt vezetőinek egészsége mindig is politikai kérdés volt - írta Csezovról a moszkvatér szerzője.



Ezt a funkcióját Borisz Jelcin orosz elnök mellett is megőrizte, s emellett hazája politikai, kulturális és katonai elitjének számos más ismert személyiségét is kezelte. Az erről szóló történeteket 2012-ben jelentette meg Így mentek el a vezérek - A Kreml főorvosának feljegyzései című bestsellerben.

Utolsó éveiben az orosz nemzeti kardiológiai kutatóintézet tiszteletbeli igazgatója volt. A 92 esztendősen eltávozott orvos a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja volt.