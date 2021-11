Mintha csak az elhaladó autósoknak integetett volna egy lány egy autó anyósüléséről Kentuckyban, amikor valaki felismerte a TikTokon terjedő kézjelet, és azonnal rájött, hogy ez nem a barátságosság, hanem a kétségbeesett segélykérés szimbóluma.

Haladéktalanul riasztotta a rendőröket, és közölte, hogy a fiatal utas gyanúja szerint bajban van. Sem a rendőrségi ügyeletes, sem az általa helyszínre küldött rendőrök nem ismerték ugyan a kézmozdulatot, de nyomban az autó nyomába eredtek, és leállították a sztrádán – ismertette a részleteket a New York Times.

Ekkor derült ki, hogy az anyósülésen utazó lány rejtélyes eltűnését szülei már két nappal korábban bejelentették a távoli, észak-kaliforniai Asheville-ben.

A 16 éves lány egy újfajta vészjelzést használt. A Laurel megyei seriff hivatala szerint a hüvelykujját a tenyerére szorította, mielőtt rácsukta volna az ujjait. A segélykérés jelzését a Kanadai Nők Alapítványa hozta létre, hogy a bajbajutottak jelezhessék: bántalmazás fenyegeti őket, emiatt segítségre van szükségük.

A felvételen látható nő például igazából nem a banánkenyér receptje iránt érdeklődik, hanem barátnőjének mutatja, hogy veszélyben van, miközben a háttérben férje mit sem sejt a néma mozdulatból.

A világjárvány miatt szükségessé vált korlátozások megnehezítik a bántalmazásnak vagy erőszaknak kitetteknek, hogy biztonságosan segítséget kérjenek – indokolta az alapítvány, mi késztette őket a vészjelzés kiötlésére, ami főként a TikTok révén terjedt el.

A seriff helyettesei letartóztatták a sofőrt, a szintén az észak-kaliforniai Cherokee-ban élő, 61 éves James Herbert Bricket, és törvénytelen fogva tartással vádolták meg. A telefonján azonban gyermekpornográf képeket is találtak, így a vád súlyosbodott.

A lány és Brick „ismerősök”, de nem állnak rokonságban – közölte Gilbert Acciardo, a Laurel megyei seriff hivatalának sajtószóvivője. A lány elmondta a nyomozóknak, hogy Brickkel együtt utazott Észak-Karolinából Tennesseen és Kentuckyn át Ohióba, ahol a férfi rokonsága él. Brick azonban menekülésre kényszerült, miután hozzátartozói megtudták, hogy a lány kiskorú, ráadásul szülei bejelentették az eltűnését.

A tinédzser azt mondta, hogy megpróbálta felhívni az autósok figyelmét, miközben Ohioból délre utaztak.

Az nem derült ki, hogy hányan látták a lány segélykérő jelzését – mondta Acciardo. Amikor a helyettesek leállították az autót, a lány kétségbeesetten feléjük is jelzett.

Egyikük sem értelmezte az üzenetet. „De most már ismerjük a jelentését” – közölte a szóvivő.

A nyomozók szerint Brick azt hitte, hogy a lány egyszerűen csak integet a többi autósnak, és nem is próbálta megakadályozni. Megdicsérték a lányt a jelzés alkalmazásáért, amely sokak számára hasznos lehetne, ha általánosan elterjedne.

