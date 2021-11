Elfogadták az új klímaegyezményt Glasgow-ban

Szombat este elfogadták az új globális klímaegyezményt az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének Glasgow-ban rendezett 26. ülésén (COP26) a 197 résztvevő ország küldöttei – adta hírül az MTI.

A komoly kompromisszumokkal mellett jóváhagyott megállapodás a Glasgow-i Klímaegyezmény (Glasgow Climate Pact) címet viseli, melyet egy csaknem kétheti tárgyalássorozatot követően, az eredeti péntek esti határidőhöz képest egy nappal később fogadtak el.

A mostani megállapodás különlegessége, hogy olyan fosszilis anyagnak nevezi a szenet, amelynek hosszú távon csökkenteni kell a használatát az energiatermelésben. Azonban ez is kompromisszumos megoldásnak tekinthető. Az eredeti határozattervezetben ugyanis a szénfelhasználás szakaszos megszüntetése (phase out) szerepelt, ám az utolsó pillanatban, India szombat este előterjesztett kifogása nyomán a végleges szövegbe ehelyett a szakaszos csökkentés (phase down) kifejezés került.

Az ENSZ glasgow-i klímacsúcsán magyar részről Áder János magyar köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében elmondta: egyértelmű cselekvésre van szükség, ugyanis hiteltelen, hogy évtizedek óta arról beszél mindenki, hogy a világ a huszonnegyedik órában van a klímakatasztrófa elkerülése szempontjából. A magyar államfő jelezte, hogy Magyarország a világ kibocsátásának mindössze 0,13 százalékáért felel, vállalja ugyanakkor, hogy 2050-re klímasemleges lesz, erről törvény is született. Leszögezte: 2030-ig bizonyosan, de remények szerint talán már 2026-ra beszüntetik hazánkban a szénalapú áramtermelést.