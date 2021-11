Újabb világjárványra figyelmeztet az amerikai járványügy és a UNICEF

Az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) egy nemrég megjelent közleményében azt írta, hogy a rubeola lehet az a vírus, amely – ha nem lépnek fel ellen megfelelően – akár világjárványt is okozhat a közeljövőben.

A CDC arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány miatt 2020-ban világszerte a becslések szerint legalább 22 millió csecsemő nem kapta meg a rubeola elleni első védőoltást (ez 3 millióval több a 2019-es becslésnél). Hozzátették: a koronavírus miatt bevezetett járványügyi intézkedések miatt a hatóságok által jelentett rubeolás fertőzés száma is jelentősen csökkent,

2020-ban azonban több helyen is kitört a járvány, és úgy tűnik, hogy kevesebb esetet sikerült regisztrálni, mint amennyire valójában lehetett

– írták, figyelmeztetve arra, hogy a védettség hiánya miatt a következő időszakban nagyobb erővel térhet vissza a vírus és ebből akár világjárvány is lehet.

2020-ban összesen 26 országban tört ki helyi szintű rubeola-járvány. A betegséget az utóbbi évtizedekben az oltásnak köszönhetően sikerült háttérbe szorítani, azonban még az oltás mellett is évente körülbelül 10 ezer, 5 év alatti gyermek hal meg világszerte a súlyos betegségben.

Az amerikai járványügy mellett a UNICEF egyik tisztviselője is figyelmeztetett arra, hogy a rubeola komoly fenyegetést jelent. Elmondta, hogy a koronavírus előtt is volt rá példa, hogy kisebb járványgócokból kiindulva a rubeola olyan országokban is ismét megjelent, ahol korábban már semlegesítették a vírust.

Egyelőre még nem látszik az esetszám növekedése, de a rubeola egyszerűen túl fertőzőképes. Ha nem cselekszünk időben, akkor ezekből a kisebb járványgócokból nagyobb járványkitörések lesznek és sok gyermeket kiteszünk ennek a megelőzhető, de potenciálisan végzetes fertőzésnek

– írta közleményében Ephrem Tekle Lemango, a UNICEF immunizációért felelős igazgatója.

(via Medical Daily, CNN)