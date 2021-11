Pedofíliával vádolnak egy izraeli gyermekkönyvírót

Több nő is szexuális visszaéléssel vádolt meg egy ismert izraeli ultraortodox gyermekkönyvírót és terapeutát, Chaim Waldert.

A botrány a Háárec nevű újság pénteki cikke alapján robbant ki, a három nő itt számolt be arról, hogy a most 52 éves író mit csinált velük korábban. Egyikük azt mondta, hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt, 12 évesen küldték kezelésre őt Walderhez. Az író először csak bókolt neki,

azt követően azonban, hogy 13 évesen megvolt az első vérzése, lefeküdt vele egy hotelben.

A nő szerint már ez is traumát jelentett számára, de azt követően hetente többször is sor került az aktusra. Ezektől undorodott, de a férfi státusza miatt, és amiatt, hogy a beszélgetéseik alatt –egyedülálló módon – felnőttként kezelte őt, nem tett semmit Walder ellen. Végül 16 éves korában ért véget a kapcsolat kettejük közt, a nő utólag is csak keveseknek beszélt a történtekről.

Hasonló történetet osztott meg az újság hasábjain egy másik nő, aki 15 évesen került Walderhez. Egy harmadik nő viszont már huszonéves korában ismerkedett meg az íróval, aki állítása szerint visszaélt a pozíciójával és így kezdett szexuális kapcsolatba vele.

A nő panaszt tett a rendőrségen is, de az ügyészek a bizonyíték hiánya miatt lezárták azt az ügyet.

Az újságcikkben megjelentekre Chaim Walder ügyvédei reagáltak. Azt mondták, hogy a „hamis, hazugságokban gyökerező vádak a [zsidó] vérvádhoz hasonlatosak” és hogy „választ sem érdemelnek, mivel semmi közük nincs a valósághoz”.

Hozzátették: szerintük Waldert azért érik támadások, mert olyan gyermekeken próbál segíteni, akik erőszaktól és visszaélésektől szenvednek. Az ügyvédek azt is közölték, hogy Walderen egy hazugságvizsgálatot is elvégeztek, miközben tagadta a vádakat, és ennek eredménye azt igazolja, hogy a vádlói hazudtak.

Márciusban egy ultraortodox gyermekmentő szervezet alapítóját érték hasonló vádak Izraelben. Yehuda Meshi-Zahavot nemi erőszakkal vádolták meg, amelyet követően az aktivista áprilisban öngyilkosságot kísérelt meg, azóta kórházban kezelik és kómában tartják.

(via Times of Israel)