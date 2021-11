Egyetemi hallgatók ezrei kerültek karanténba az északkelet-kínai Talienben, miután a kikötővárosban felütötte a fejét a koronavírus delta-variánsa.

Az MTI kínai médiára hivatkozó jelentése szerint vasárnap megkezdték a 7,45 milliós város teljes lakosságának tesztelését.

A talieni egészségügyi hatóságok vasárnapi közlése szerint a város közigazgatási területéhez tartozó Csuangho egyetemi negyedének két kollégiumát ürítették ki, miután fertőzötteket azonosítottak az ott lakók között. A kollégiumban lakó, összesen 3291 egyetemi hallgatót karanténszállásokra szállították át. További 7884 hallgatót pedig, akik az egyetemi negyed más kollégiumi épületeiben laktak, vesztegzár alá vont szálláshelyükön köteleztek karanténra.

A kínai hatóságok már korábban is azt állították, hogy a koronavírus remekül megél hideg felületen, így fagyasztott árucikkeken utazva is tud terjedni kereskedelmi útvonalakon. Ezt a teóriát igazából csak Kínából hallani, de volt olyan állítás is, hogy a Talientől délebbre fekvő Tiencsinben német mirelittermékeken vitték be a kórokozót.

A mostani talieni járvány kitörését is fagyasztott élelmiszerekkel magyarázzák. Az első azonosított fertőzöttet november 4-én regisztrálták. A beteg a város egyik hűtőraktárának dolgozója.

Az új járványhullámhoz kapcsolódóan azóta vasárnapig összesen 260, helyi fertőzésből eredő esetet jelentettek Talienben. A kikötővároson keresztül érkezik be Kína hűtöttáru-importjának hetven százaléka, és itt tárolják az ország hűtött áruinak mintegy egyharmadát, közel négyszázezer tonnányi hűtött árucikket.

Az új járványgóc felbukkanását követően azonban november 8-tól felfüggesztették az összes,importált hűtött árut kezelő vállalat működését Talienben. A város már két, hűtött árukhoz kapcsolódó járványhullámon van túl – tavaly júliusban, majd decemberben azonosítottak hasonló eredetű járványgócokat.