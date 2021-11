Oltásellenes csoportok akartak végezni az olasz kormányfővel

Országos rendőrségi műveletet hajtottak végre Olaszországban az utcákat hónapok óta elfoglaló szélsőséges oltásellenes csoportok tagjaival szemben, akik egyebek között fegyveres akciókat terveztek a kormányfő, Mario Draghi ellen.

Tizenhat olasz városban tizenhét lakást vizsgált át a hatóság. A radikálisok között többen büntetett előéletűek. A tényleges kutatások mellett hónapok óta a világhálón keresztül is ellenőrzés alatt tartották a közösségi térben szervezkedő oltásellenes csoportokat.

Rendőrségi közlés szerint az október óta majdnem mindennapossá vált utcai megmozdulások mellett a szélsőséges oltásellenesek további akciókat szerveztek: fegyverek használatát, támadást a legmagasabb állami méltóságokkal, köztük a miniszterelnökkel, Mario Draghival szemben is, akit a közösségi bejegyzéseik szerint fel is akartak akasztani. Üzeneteikben azt írták, erőszakkal akarnak fellépni az oltást szorgalmazó orvosok ellen, és a hatóságok tagjaival szemben is agressziókra készültek.

A belügyi szervek csütörtöktől korlátozták a tömeges demonstrációkat, felvonulás helyett csak az egy helyben tartott tüntetéseket engedélyezik a biztonsági távolság betartásával és maszkviseléssel..

