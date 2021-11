A tudósok Váránaszit a világ egyik legrégebb óta lakott városaként tartják számon, ugyanis már időszámításunk előtt 1800 körül igen nagy számú lakosságról számolnak be források. Emellett a hinduizmus hét szent városának egyike, ezért a település évszázadok óta vonzza a zarándokokat, és emellett kulináris hagyományainak is jelentős hatása van.

A majdhogynem négy évezrede létező Váránaszit (korábban Benáresz) a becslések szerint 1,2 milliárd hindu tartja szent városának, ám lakóinak száma mégsem haladja meg Budapest lakosságának aktuális számát. A föld egyik legrégebbi városának azonban megvan a mindennapi forgatókönyve, ahol az emberek a harangszóra a Gangesz partjához sietnek, hogy lemossák magukról bűneiket, majd az állandóan égő máglyák köré gyűlnek, ahol Siva a Tarak mantrát – a felszabadulás énekét – maga súgja az elhunytak fülébe, hogy üdvözülhessenek – tudósít róla a BBC.

Azonban a szent város sok más izgalmat is rejt az odalátogatók számára, mégpedig a kulináris javak terén, ugyanis Siva isten követői úgy gondolják, hogy

Siva vegetáriánus, ezért Váránaszi legtöbb lakosa szigorú szattvikus – teljesen vegetáriánus – étrendet követ.

A szattvikus étrend lényege, hogy ezek az ételek táplálják és tisztítják a testet, az elmére nyugtató hatással vannak. Ezek többek között a gyümölcsök, zöldségek, gabonák, olajos magvak, a méz, a tej és a tejtermékek.

Vikas Khanna Michelin-csillagos séf New York-i éttermében évről évre bemutatja hazájának gasztronómiai sajátosságait és szépségét. Egy Londonban élő indiai séf,

Atul Kochhar, Benares nevű éttermében pedig olyan különlegességeket vonultat fel, mint a csicseriborsós palacsinta vagy a hagyományos paradicsomsaláta, amelyek a váránaszi vegetáriánus ízvilágot mutatják be.

A váránaszi húsmentes étkezés spirituális alapokon nyugszik, így a vegetarianizmus legszigorúbb szabályait követik. Ilyenformán például tiltott a hagyma és a fokhagyma használata főzéshez, ugyanis úgy gondolják, hogy ezek többek között növelik a haragot, az agressziót és a szorongást.

Váránasziban majdnem minden hindu háztartásban van egy Sivának fenntartott oltár. A húsevés pedig elképzelhetetlen. A szattvikus étrend elsőbbséget élvez, hiszen mind el akarjuk érni az üdvösséget. Úgy hisszük, hogy a lelkünk ugyanúgy szenvedne, mint azok, akiket megöltünk az ételért”

– magyarázta Abhishek Shukla sasztri (pap) Váránaszi híres Kashi Vishwanath templomában.

Korábban több váránaszi étterem is szolgált fel húst a nyugatról érkező turistáknak, a helyi étrendet az emberek az otthonaikban követték. Ám

2019-ben az indiai kormány megtiltotta Váránaszi templomainak és kulturális örökségeinek 250 méteres körzetében a hús fogyasztását, ezért az éttermek elkezdték a helyi vegetáriánus és szattvikus receptek alkalmazását.

Manoj Verma séf a hagyományos, vegetáriánus váránaszi ételeket felvette az étlapjára, így a BrijRama Palace éttermébe ellátogató vendégek megkóstolhatják akár a khatta meetha kaddut (az édes-savanyú tököt), vagy a nimonát (a fűszeres borsópürét).

Szerény ételek ezek, amelyeket a vendégeinknek másként nem lett volna lehetőségük megkóstolni"

– mondta Verma. Hozzátette, hogy a 2019-es hústilalom gyakorlatilag felpiszkálta a váránaszi szakácsok kreativitását, mert kénytelen voltak valami újat megmutatni a vendégek számára.

Az éttermeken kívül természetesen Váránasziban is van lehetőség beülni egy gyorsételre, de készüljünk fel arra, hogy ott is szattvikus ételeket szolgálnak fel. Azonban a Váránasziban felszolgált gyorsételek azért is lógnak ki a sorból, mert bár egyedi és ötletes megoldások tárházát vonultatják fel, azonban másfelé már nem olyan könnyű hozzájutni a chaat-hoz – sok ízt kombináló sós snack-hez – vagy a vada pav-hoz, a burgonyahamburgerhez.

A végére maradt a pikáns étel, a Baati Chokha étterem fő attrakciója a baati, ami tulajdonképpen szárított tehéntrágyából készült sütemény.

Egy helyi idegenvezető, Manjeet Sahani szerint azok az emberek, akik elmennek Váránasziba, és megkóstolják ezt az ételt, mind azt mondják, hogy ez a legfinomabb, amit Indiában ehettek.

Annak ellenére, hogy a látogatók többsége inkább a lelki megváltás miatt utazik el az indiai szent városba, mégsem lehet kizárni, hogy közben részesei legyenek egy kulináris zarándoklatnak is.

(Borítókép: Váránászi város. Fotó: Rahul Sharma/ INDIAPICTURE / Universal Images Group / Getty Images)