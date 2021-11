Belarusz hanggránátokkal ostromolták a bevándorlók a lengyel határt

Leállították a lengyel rendvédelmi erők a Kuzńica Białostocka határátkelőnél kedd délelőtt megkezdődött ostromot, amelynek alkalmával a bevándorlók köveket és hanggránátokat használtak, a lengyel oldalról pedig vízágyúkat és könnygázt vetettek be. A határt védők közül hárman megsérültek – közölte a lengyel média nyomán az MTI.

A lengyel határőrség kedd délelőtt közölte, hogy a kuzńicai határátkelő belarusz oldaláról bevándorlók támadják a lengyel rendvédelmiseket. Kora délutáni órákban Stanisław Żaryn, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője a Twitteren azt írta, leállították a támadások első hullámát.

Rendőrségi közlés szerint az ostrom több mint két órán át tartott. A lengyel nemzetvédelmi tárca szerint a külföldiek köveket, valamint a belaruszoktól kapott hanggránátokat dobáltak a lengyelek felé.

A támadás az elejétől a végéig elő volt készítve – mondta a térségbeli rendőrségi szóvivő, Tomasz Krupa, hozzátéve, hogy a legagresszívabb személyek arca el volt takarva, és zsákokba előkészített köveket szállítottak nekik folyamatosan, a hanggránát- és a kővetéshez pedig csúzliszerű tárgyakat is használtak.

A lengyel hatóságok három sérültről számoltak be. Stanisław Żaryn közlése szerint egy lengyel rendőr komoly fejsérülést szenvedett. Később a határőrség is közölte, hogy kórházba szállítottak egy tisztviselőnőt, akit kővel találtak el. A nemzetvédelmi tárca pedig egy arcán megsérült katonáról adott hírt. A tárca azt is megerősítette, hogy lengyel oldalról vízágyúkat és könnygázt vetettek be. A közszolgálati rádió arról számolt be, hogy az ostrom után a bevándorlók a belarusz fegyveresek kíséretében visszavonultak a határátkelő környékére. A lengyel oldalon továbbra is tart a készenlét.

A Belarusszal szomszédos európai uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország keleti határához hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók. A belarusz-lengyel határon a múlt hét elején éleződött ki a feszültség, amikor nagyobb tömegnyi bevándorlót kísértek a határhoz belarusz egyenruhás fegyveresek. Azóta lengyel becslések szerint 3-4 ezer bevándorló tartózkodik a határvonal mentén.

Az utóbbi napokban többször próbáltak tömegesen áttörni a határon, miközben a közelben lévő belarusz fegyveresek részéről egy sor provokáció is történt a lengyel határőrség jelentései szerint.

(via MTI)