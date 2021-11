Rendkívül súlyos a helyzet a kórházakban, nagyon gyorsan telnek a Covid-osztályok, melyeken már 2800 beteget ápolnak – jelentette ki a szlovák egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarsky.

A politikus hangsúlyozta, hogy minimalizálódott a lélegeztetésre szorulók ellátásának a kapacitása, ezért utasítást adott a tervezett beavatkozások korlátozására.

Törésponthoz érkezünk, amikor muszáj lépni. Azokban a régiókban a legrosszabb a helyzet, ahol a legalacsonyabb az átoltottság

– nyomatékosította a miniszter, aki arról is beszélt, hogy az ország keleti részén (itt a legtöbb fertőzött és a legtöbb oltatlan) felkértek néhány speciális intézetet is, hogy fogadjanak Covid–19 betegeket, és be akarják vonni a más minisztériumokhoz tartozó egészségügyi létesítményeket is.

A minisztérium adatai szerint az egész országban már csak húsz újabb beteget tudnak lélegeztetni gépeken, és már csak 600 ágy van országszerte olyan Covid-betegek számára, akiknek nincs szükségük oxigénpótlásra.