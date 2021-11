Választási csalás miatt is vádat emeltek a megbuktatott mianmari kormányfő ellen

Választási csalás miatt is vádat emeltek a februárban puccsal megbuktatott mianmari vezető, Aung Szan Szú Kji ellen a terhére rótt egyéb vádpontok mellett – jelentette a Global New Light of Myanmar című helyi állami lap.

A híradás szerint a politikus ellen a katonai junta által kinevezett választási bizottság feljelentése alapján emeltek vádat a tavaly novemberi választással kapcsolatban. A junta azzal indokolta a puccsot, hogy a kormány nem vette figyelembe a választással kapcsolatos panaszait. A voksolást toronymagasan nyerte meg Aung Szan Szú Kji pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért. Nemzetközi megfigyelők szerint a választás „általánosan szabad és tiszta volt”.

A vád szerint az országot akkor államtanácsosi minőségben vezető Nobel-békedíjas politikus és 14 társa befolyást gyakorolt a választási hatóságokra. A New Global Light of Myanmar úgy tudja, hogy a junta választási bizottsága szerint az ország akkori vezetője azt akarta elérni, hogy választásra jogosulatlanok is szavazhassanak – számolt be az MTI.

Aung Szan Szú Kji ellen korábban az export-import szabályai, a koronavírus-járvány miatti előírások és államtitok megsértése, valamint korrupció és a közrend megzavarására való felbujtás miatt emeltek vádat. Jelenleg házi őrizetben van. A sajtó nem tudósíthat a zárt ajtók mögött folyó perekről, és az ügyvédei sem nyilatkozhatnak sem a sajtónak, sem nemzetközi szervezeteknek.

A puccs elleni tiltakozásokra a katonaság erőszakkal válaszol. Már több mint 1250 ember halt meg az összecsapásokban, és körülbelül 7300-an kerültek börtönbe.

Aung Szan Szú Kji az 1980-as évek óta harcol hazája erőszakmentes demokratizálásáért. 1991-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki „a demokráciáért és az emberi jogokért való erőszakmentes küzdelméért”. 2016. április 6-án a 2011-ben megszűnt miniszterelnöki cím helyett az államtanácsosi posztot betöltve Mianmar kormányfője lett. Idén február 1-jén katonai puccsal távolították el a pozíciójából.