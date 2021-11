Negyedszer tárgyalt a lengyel–belarusz határválságról Lukasenka és Putyin

Negyedszer tárgyalt telefonon egymással Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök kedden, a Lengyelország és Belarusz közötti határon immár nyolcadik napja tartó migrációs válság apropóján.

A Kreml közleménye szerint a két vezető Lukasenkának az Angela Merkel leköszönő német kancellárral hétfőn lezajló, ötvenperces telefonbeszélgetésén elhangzottak figyelembevételével folytatott eszmecserét. Az orosz és a belarusz elnök egyeztetéséről Moszkva nem közölt további részleteket, és Minszk is csak annyit mondott, hogy a felek a migrációs válság mellett az orosz határok közelében tartott, nem tervezett ukrán–amerikai hadgyakorlatól is beszéltek. Korábban Putyin is tárgyalt Merkellel, hétfőn pedig Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott eszmecserét.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden azzal vádolta az Európai Unió vezetését, hogy kettős mércét alkalmaz a belarusz–lengyel határon kialakult helyzet megítélésében, és ezzel nehéz helyzetbe hozza önmagát. Kifogásolta, hogy Lengyelország könnygázt és vízágyúkat vetett be a bevándorlók ellen. Szerinte továbbá a lengyel hatóságok még a legjelentősebb nyugati tömegtájékoztatási eszközöket és az olyan európai szakintézmények megfigyelőit sem engedik be a határövezetbe a maguk oldalán, mint a Frontex és az Europol. Nehezményezte, hogy az orosz állami finanszírozású RT France tévécsatorna stábját őrizetbe vették és megbírságolták.

Az orosz diplomácia irányítója ismételten kifejezte Oroszország készségét arra, hogy hozzájáruljon a válság megoldásához. Ennek fő feltételeként a Brüsszel és Minszk közötti közvetlen párbeszédet nevezte meg.

Szergej Lavrov továbbá hazugnak minősítette és nem kívánta kommentálni Gitanas Nausėda litván külügyminiszter azon állítását, miszerint Oroszországnak köze van a migrációs válság kialakulásához. Nausėda hétfőn közölte, hogy egyes közel-keleti bevándorlók Moszkván keresztül jutottak el a Belarusz és az EU közötti határra.

