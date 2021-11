Vilmos herceg nem véletlenül várt évekig a házassággal

Vilmos herceg nem véletlenül várt éveket azzal, hogy megkérje Kate Middleton kezét – állítja a brit királyi család egyik életrajzírója.

A hercegi pár idén ünnepelte tizedik házassági évfordulóját. Katie Nicholl életrajzíró most egy könyvet is írt a házasságukról The Making of a Royal Romance címmel.

Ebben azt írta, hogy Vilmos és Katalin a házasságuk előtt majdnem tíz évvel ismerték meg egymást és jöttek össze. A királyi családban sokan arra számítottak, hogy 2005 után – amikor az egyetemen végeztek – Vilmos megkéri Katalin kezét, a herceg azonban még további öt évig várt ezzel, és nem véletlenül.

Vilmos ugyanis tanult a szülei házasságából, és nem akart úgy járni, ahogy ők.

Katie Nicholl szerint Vilmos édesapjára, Károly hercegre a királyi család tagjai nagy nyomást helyeztek azért, hogy mielőbb vegye el Dianát, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül nem volt sikeres a házasságuk. Vilmos azonban

nem akart engedni az efféle nyomásnak, és megfogadta: nem fogja hagyni, hogy siettessék a házasodással

– írta Nicholl. Vilmos herceg végül a következő években megbizonyosodott arról, hogy valóban Katalin az igazi számára, és végül édesanyja eljegyzési gyűrűjével megkérte a kezét.

(via Mirror)